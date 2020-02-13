Подарки — Рыбам, работа — Скорпионам: астроапокалипсис на День святого Валентина

Если ты одинока (то есть у тебя нет постоянного партнера), то уж тебе ли не знать, какая головная боль может быть в этот день. Но 2020-й преподнесет нам всем большой сюрприз. В этот раз голова будет болеть у всех, кто в отношениях, а ты отделаешься малой кровью — за все спасибо этой странной астропогоде, пишет Cosmo.