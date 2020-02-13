Подарки — Рыбам, работа — Скорпионам: астроапокалипсис на День святого Валентина

Если ты одинока (то есть у тебя нет постоянного партнера), то уж тебе ли не знать, какая головная боль может быть в этот день. Но 2020-й преподнесет нам всем большой сюрприз. В этот раз голова будет болеть у всех, кто в отношениях, а ты отделаешься малой кровью — за все спасибо этой странной астропогоде, пишет Cosmo.
Венера в Овне — в самой слабой для себя позиции. Что это означает? Что все споры будут душными, а пререкания неизбежными и скучными. Готовься к тому, что компромисс затеряется где-то между «собирай свои манатки и уходи» и «никогда ко мне больше не приближайся».
А еще наш любимый ретроградный Меркурий, который маячит 16 февраля, но тень начнет отбрасывать раньше — как раз в районе 14-го. А еще тот же Меркурий Р. добавит проблем тем, кто плохо расстался с бывшими (а кто нет?), потому что он толкает людей под локоть получше виски: «Давай, напиши ей! Расскажи, как ты потратил на нее лучшие годы своей жизни».
Если собираешься с партнером в кафе, заказывай столик заранее и разработай план Б, потому что все может порушиться. Давай коротко пробежимся по каждому знаку зодиака.
- Овен. А вот твой ДСВ выглядит неплохо: романтический вечер, медленно и томно перетекающий в страстную ночь.
- Телец. Поверь — просто запланируй себе день в спа. Это лучшее, что ты можешь сделать на ДСВ. И отключи телефон.
- Близнецы. Тебе в этом году повезло. Совершенно неважно, одинока ты в этот день или с парнем, — тебе везет.
- Рак. Твои чувства и эмоции могут дать тебе под дых. Сорри, детка!
- Лев. Ты решила отметить с размахом и плевать, что решили остальные (а они решили отсидеться в уголке).
- Дева. Не рассчитывай, что попала в ромком, Дева. Просто отсидись дома.
- Весы. Тебя ждет задорная ночка, если ты знаешь, что мы имеем в виду. (Многозначительно двигаем бровями.)
- Скорпион. Запасись секси-текстами для твоего единственного, чтобы он не скучал, — ты все равно до полуночи на работе.
- Стрелец. Настроение: под лаской плюшевого пледа. Запланировала ужин? В топку! Свернись калачиком и врубай Netflix.
- Козерог. Настроение — БДСМ? Не останавливайся.
- Водолей. Твоя спальня засверкает, как деньрожденченский торт. Не в смысле «не кури в постели» (хотя, конечно, не кури).
- Рыбы. Знаешь, чем занимается твой любимый? Ищет тебе подарочки, да-да.