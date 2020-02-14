Пт, 14.02.2020

Как вкусно приготовить скумбрию: три простых рецепта

Скумбрия. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Скумбрия в духовке – блюдо очень вкусное и невероятно полезное. Мягкое и немного жирное филе этой морской рыбы богато кислотами Омега-3, витаминами B12 и D, а также фосфором, калием, магнием, фтором, цинком и йодом, пишет Сегодня.

Скумбрия, запеченная в рукаве с овощами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

  • 2 скумбрии
  • 3-4 картофелины
  • 1 луковица
  • Морковь
  • Растительное масло
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок укропа
  • Травы сушеные
  • Перец
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Тушки рыбы промыть и обсушить. Сделать боковые надрезы. Натереть солью, сухими травами и перцем. Вставить в надрезы ломтики лука.
  2. Картофель и морковь почистить, порезать кусочками. Приправить травами и перцем, посолить и добавить две столовые ложки растительного масла.
  3. Выложить рыбу в рукав с овощами. Дать постоять час.
  4. Запечь в духовке 30 минут при температуре 200 ºС.
  5. Выложить рыбу на блюдо, украсить зеленью и ломтиками лимона.

Скумбрия гриль с лимоном и травами

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

  • 500-600 г тушка скумбрии
  • 1 лимон
  • Несколько веточек свежего тимьяна и розмарина
  • Морская соль
  • Свежемолотый черный перец
  • Розовый перец
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Рыбу выпотрошить и тщательно вымыть. Удалить голову. Натереть тушку солью, травами и перцем.
  2. Лимон разрезать на кружочки. Несколько кусочков вложить внутрь тушки.
  3. Форму для запекания застелить фольгой, полить оливковым маслом.
  4. Уложить рыбу в форму, на спинку выложить кружки лимона. Вокруг рыбы разложить оставшиеся кружки лимона. Посыпать солью, специями и травами. Обильно полить оливковым маслом.
  5. Запекать под грилем в течение 15-20 минут до золотистого цвета. При этом внимательно следите, чтобы рыба не пересохла и шкурка не поджарилась до пузырей. По необходимости поливать оливковым маслом и выделившимся соком.

Запеченная скумбрия с яблочной мостардой от Григория Германа

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

  • 1 кислое яблоко
  • 1 лимон
  • 100 г клюквы или брусники
  • 300 г сахара
  • 100 мл белого вина
  • 4 ст.л. горчичного порошка

Способ приготовления:

  1. Яблоко нарезать дольками. Каждую дольку разрубить поперек на фрагменты, толщиной в 1 мм.
  2. Лимон нарезать дольками, вместе с кожурой, и потом на треугольники.
  3. Воду налить в кастрюлю, поставить на огонь. Когда закипит – засыпать сахар.
  4. Когда сахар растворится – вылить вино и выпарить пять минут. Добавить горчичный порошок.
  5. Засыпать в сироп фрукты и клюкву. Уменьшить огонь до малого и дать побулькать 20 минут.
  6. Снять сироп с фруктами с огня, дать остыть. Когда остынет, поставить снова на малый огонь и уварить на треть.
  7. Залить в стерилизованные банки и закатать.
  8. В брюшко скумбрии вложить дольки лимона и запечь до готовности. Подавать вместе с приготовленным соусом.
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