Как вкусно приготовить скумбрию: три простых рецепта

Скумбрия в духовке – блюдо очень вкусное и невероятно полезное. Мягкое и немного жирное филе этой морской рыбы богато кислотами Омега-3, витаминами B12 и D, а также фосфором, калием, магнием, фтором, цинком и йодом, пишет Сегодня.
Скумбрия, запеченная в рукаве с овощами
Время приготовления:
1 час
Ингредиенты:
- 2 скумбрии
- 3-4 картофелины
- 1 луковица
- Морковь
- Растительное масло
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок укропа
- Травы сушеные
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- Тушки рыбы промыть и обсушить. Сделать боковые надрезы. Натереть солью, сухими травами и перцем. Вставить в надрезы ломтики лука.
- Картофель и морковь почистить, порезать кусочками. Приправить травами и перцем, посолить и добавить две столовые ложки растительного масла.
- Выложить рыбу в рукав с овощами. Дать постоять час.
- Запечь в духовке 30 минут при температуре 200 ºС.
- Выложить рыбу на блюдо, украсить зеленью и ломтиками лимона.
Скумбрия гриль с лимоном и травами
Время приготовления:
45 минут
Ингредиенты:
- 500-600 г тушка скумбрии
- 1 лимон
- Несколько веточек свежего тимьяна и розмарина
- Морская соль
- Свежемолотый черный перец
- Розовый перец
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Рыбу выпотрошить и тщательно вымыть. Удалить голову. Натереть тушку солью, травами и перцем.
- Лимон разрезать на кружочки. Несколько кусочков вложить внутрь тушки.
- Форму для запекания застелить фольгой, полить оливковым маслом.
- Уложить рыбу в форму, на спинку выложить кружки лимона. Вокруг рыбы разложить оставшиеся кружки лимона. Посыпать солью, специями и травами. Обильно полить оливковым маслом.
- Запекать под грилем в течение 15-20 минут до золотистого цвета. При этом внимательно следите, чтобы рыба не пересохла и шкурка не поджарилась до пузырей. По необходимости поливать оливковым маслом и выделившимся соком.
Запеченная скумбрия с яблочной мостардой от Григория Германа
Время приготовления:
1 час
Ингредиенты:
- 1 кислое яблоко
- 1 лимон
- 100 г клюквы или брусники
- 300 г сахара
- 100 мл белого вина
- 4 ст.л. горчичного порошка
Способ приготовления:
- Яблоко нарезать дольками. Каждую дольку разрубить поперек на фрагменты, толщиной в 1 мм.
- Лимон нарезать дольками, вместе с кожурой, и потом на треугольники.
- Воду налить в кастрюлю, поставить на огонь. Когда закипит – засыпать сахар.
- Когда сахар растворится – вылить вино и выпарить пять минут. Добавить горчичный порошок.
- Засыпать в сироп фрукты и клюкву. Уменьшить огонь до малого и дать побулькать 20 минут.
- Снять сироп с фруктами с огня, дать остыть. Когда остынет, поставить снова на малый огонь и уварить на треть.
- Залить в стерилизованные банки и закатать.
- В брюшко скумбрии вложить дольки лимона и запечь до готовности. Подавать вместе с приготовленным соусом.