Как вкусно приготовить скумбрию: три простых рецепта

Скумбрия в духовке – блюдо очень вкусное и невероятно полезное. Мягкое и немного жирное филе этой морской рыбы богато кислотами Омега-3, витаминами B12 и D, а также фосфором, калием, магнием, фтором, цинком и йодом, пишет Сегодня.