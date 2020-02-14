Алла Сигалова в Таллинне: «Лежать на диване в маске у меня нет времени».

Прекрасная музыка, невероятная хореография, остроумные диалоги и увлекательный сюжет не только надолго остаются в памяти, но и вызывают желание снова и снова встречаться с героями этой элегантной постановки — яркими, своенравными и бесконечно обаятельными.

Krasotka.ee встретилась с блистательной Аллой Сигаловой в перервые между репетициями и узнала секрет красоты это восхитительной женщины.

Алла рассказала, что выступает режиссером музыкального спектакля «Моя прекрасная леди» по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». «Это знаменитый материал, который идет во всем мире, имеет колоссальный успех, а фильм даже получил энное количество «оскаров». Замечательная история на все времена, потому что пьеса отличная и такая же превосходная музыка, что очень ценно».

Репетиции проходят каждый день, 19 апреля состоится премьера музыкального спектакля. «Работается мне с труппой театра прекрасно. Удается или нет - пока сказать нельзя, мы еще в начале пути. После премьеры будем знать. На сегодняшний час все работают, все включены. Двигаемся», - охарактеризовала свою работу Сигалова.

- В танцевальном шоу на Первом канале «Dance Революция» вы очень требовательный и строгий член жюри. По каким критериям оцениваете участников?

- По профессиональным. Что входит в профессию танцовщика? Техника, актерское мастерство, музыкальность.

- Откройте секрет вашей неувядающей красоты?

- Нет у меня никаких секретов. Ничем похвастаться не могу. У меня репетиции здесь начинаются в 11, я в 10 утра уже в театре. В шесть мы заканчиваем, потом начинаются примерки. Ухожу только спать. В Москве я круглосуточно работаю - заведую двумя кафедрами, много работы в театрах, есть огромное количество обязательств, связанных с общественной деятельностью. Лежать на диване в маске у меня нет времени.

- Вы бывали в Таллинне раньше?

- Да. Таллинн - это город, в котором жила уникальная Май Мурдмаа. В 1974 году я, естественно, была на творческом вечере Михаила Барышникова, где впервые увидела работу Мурдмаа. С того момента этот город для меня стал городом, где живет эта замечательная балетмейстер. Потом было знакомство с потрясающей танцовщицей Кайе Кырб. Таллинн связан с этими именами и, конечно, с именем Георга Отса, перед которым я преклоняюсь.

- Есть ли жизнь кроме театра?