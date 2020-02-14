Алла Сигалова в Таллинне: «Лежать на диване в маске у меня нет времени».

Русский театр Эстонии представляет зрителям музыкальный спектакль «Моя прекрасная леди» в постановке именитого российского хореографа и талантливого режиссера Аллы Сигаловой. Главные роли в спектакле исполняют эстонская оперная певица Элина Нечаева и ведущий актер Русского театра Александр Ивашкевич. Художником по костюмам выступил историк моды, выдающийся искусствовед, почетный член Российской академии художеств, также знакомый многим телезрителям ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев. Автор сценографии спектакля — всемирно известный грузинский театральный художник Георгий Алекси-Месхишвили.
Прекрасная музыка, невероятная хореография, остроумные диалоги и увлекательный сюжет не только надолго остаются в памяти, но и вызывают желание снова и снова встречаться с героями этой элегантной постановки — яркими, своенравными и бесконечно обаятельными.
Krasotka.ee встретилась с блистательной Аллой Сигаловой в перервые между репетициями и узнала секрет красоты это восхитительной женщины.
Алла рассказала, что выступает режиссером музыкального спектакля «Моя прекрасная леди» по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». «Это знаменитый материал, который идет во всем мире, имеет колоссальный успех, а фильм даже получил энное количество «оскаров». Замечательная история на все времена, потому что пьеса отличная и такая же превосходная музыка, что очень ценно».
Репетиции проходят каждый день, 19 апреля состоится премьера музыкального спектакля. «Работается мне с труппой театра прекрасно. Удается или нет - пока сказать нельзя, мы еще в начале пути. После премьеры будем знать. На сегодняшний час все работают, все включены. Двигаемся», - охарактеризовала свою работу Сигалова.
- В танцевальном шоу на Первом канале «Dance Революция» вы очень требовательный и строгий член жюри. По каким критериям оцениваете участников?
- По профессиональным. Что входит в профессию танцовщика? Техника, актерское мастерство, музыкальность.
- Откройте секрет вашей неувядающей красоты?
- Нет у меня никаких секретов. Ничем похвастаться не могу. У меня репетиции здесь начинаются в 11, я в 10 утра уже в театре. В шесть мы заканчиваем, потом начинаются примерки. Ухожу только спать. В Москве я круглосуточно работаю - заведую двумя кафедрами, много работы в театрах, есть огромное количество обязательств, связанных с общественной деятельностью. Лежать на диване в маске у меня нет времени.
- Вы бывали в Таллинне раньше?
- Да. Таллинн - это город, в котором жила уникальная Май Мурдмаа. В 1974 году я, естественно, была на творческом вечере Михаила Барышникова, где впервые увидела работу Мурдмаа. С того момента этот город для меня стал городом, где живет эта замечательная балетмейстер. Потом было знакомство с потрясающей танцовщицей Кайе Кырб. Таллинн связан с этими именами и, конечно, с именем Георга Отса, перед которым я преклоняюсь.
- Есть ли жизнь кроме театра?
- Это моя самая главная отдушина. Профессия, которой я люблю заниматься во всех вариантах, предоставляемых мне жизнью. Это и опера, и балет, и фильмы, и телевидение, и студенты. Для меня это не работа, это радость, счастье, я занимаюсь любимым делом. Нет такого: какой ужас, что я не выхожу из театра! Я счастлива, что нахожусь в театре. Наверное, это и есть рецепт такого горения, которое во мне присутствует: всю жизнь занимаюсь любимым делом и окружаю себя любимыми людьми.