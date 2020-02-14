Невеста Тимати высказалась против кесарева сечения

Осознанное КС — это даже не роды, а полостная операция. Выбрал дату (такое часто бывает), разрезал живот и достал ребенка. Ну не понимаю я этого. Это, конечно, дело каждой, но на мой взгляд, КС не сравнится с эмоциями от ЕР, когда это по-настоящему, долго и бесценно,