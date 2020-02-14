Невеста Тимати высказалась против кесарева сечения

Невеста Тимати и молодая мама Анастасия Решетова родила сына Ратмира около четырех месяцев назад. За это время Анастасия вместе с Тимати и малышом успели побывать в отпуске, а сейчас модель находится дома вместе с сыном, восстанавливается после родов и постепенно возвращается к работе, пишет Экспресс газета.
Накануне Анастасия решила ответить на вопросы поклонников, речь зашла о родах. Решетова отметила, что рожала естественным путем, у нее и в мыслях не было делать кесарево сечение. Более того, Анастасия считает, что операция возможна только в случае крайней необходимости, по показаниям медиков. Естественные роды, по словам модели, гораздо лучше и с эмоциональной точки зрения.
Осознанное КС — это даже не роды, а полостная операция. Выбрал дату (такое часто бывает), разрезал живот и достал ребенка. Ну не понимаю я этого. Это, конечно, дело каждой, но на мой взгляд, КС не сравнится с эмоциями от ЕР, когда это по-настоящему, долго и бесценно,
— написала Анастасия.
Также она сразу извинилась перед своими знакомыми, которые делали кесарево сечение, так как Анастасия просто выразила свое личное мнение.