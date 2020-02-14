ВКУСНО, КАК У БАБУШКИ ⟩ Как правильно пожарить картошку: шесть рекомендаций и четыре классных рецепта

Жареный картофель нельзя считать полезным. Но многие готовят его на гарнир к мясу, овощам или как самостоятельное блюдо. Рассказываем, как правильно жарить картошку на сковороде: собрали все хитрости и лайфхаки.

Как выбирать клубни

Для готовки на сковороде идеально подходит овощ с низким или средним содержанием крахмала, чтобы он не разваливался. Часто специальные сортам дают название «для жарки» - ищи этикетки на полках в магазине.

Выбирай светлую, желтоватого или розово-красного цвета с гладкой кожурой. Корнеплод с шершавой кожицей, скорее всего, содержит больше крахмала.

Лучше брать клубни средних размеров без механических повреждений. Корнеплод не должен быть слишком мягким (это говорит, что он старый и «залежался» на полках), иметь зеленый оттенок.

Как правильно резать картошку для жарки: четыре способа

Нарезать нужно сырой овощ. Выбирай любой из способов, но он должен прожариться равномерно: следи, чтобы все грани были примерно одинаковой толщины. Если порезать клубни слишком мелко, они могут развалиться. Самые удачные варианты:

соломка или брусочки (как фри);

дольки (вариант по-деревенски);

кубики;

круглые ломтики.

Жарим картошку правильно с румяной корочкой: шесть рекомендаций

1. Замачивай

Если не уверена в выборе сорта и боишься, что от повышенного содержания крахмала клубни развалятся в процессе приготовления, замочи ее на полчаса в холодной воде после того, как нарежешь. Можно добавить в воду немного столового уксуса: 0,5 ч. л. на 1 литр воды.

2. Высуши

Промытую картошку необходимо тщательно просушить, выложив на бумажное полотенце. Если поджаривать влажный овощ, он быстрее распарится, начнет ломаться и прилипать. Если ты забыла это сделать и уже положила ее на сковородку, не закрывай крышкой первые пять минут и не мешай, чтобы влага быстрее испарилась.

3. Клади много масла

Если ты хочешь приготовить диетическое блюдо, выбери другой рецепт - от количества масла полезность не увеличится. Чем больше жира, тем румянее будет корочка. Обычно на сковороду требуется не менее 2—3 ложек растительного масла. Помимо подсолнечного для жарки хорошо подходит кукурузное, рапсовое масло .

Многие повара советуют использовать не только растительный, но и животный жир: сливочное масло или сало.

4. Бери сковородку с толстыми стенками

Сначала ее нужно хорошо прогреть, потом налить масло, а потом слой за слоем выложить картошку.

5. Закрывай крышкой

Если клубней мало или ты хочешь сделать фри, готовить нужно без крышки. Но если готовишь на всю семью, без крышки блюдо останется сырым. Накрой сковородку через 5—7 минут. Некоторые используют дуршлаг: корнеплод отлично прожаривается, не слипается от излишней влаги.

6. Не перемешивай часто

Это будет мешать и отнимет твое время. Добавляй соль, лук и приправы в конце.

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