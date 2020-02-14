Женский гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

Женщина-Дева

Ретроградный Меркурий будет сильно затормаживать Дев. Эта неделя не благоволит тем, кто замирает в нерешительности и сомнениях. Успех будет напрямую зависеть от того, насколько активно получится проявить себя в делах, а не в мыслях. Девы, которые славно потрудятся, выйду на новый виток развития, благодаря чему смогут в лучшую сторону изменить свою деловую и личную жизнь. Правда, стоит приготовиться к тому, что возрастут требования к качеству работы.

Женщина-Весы

Весы могут достичь больших высот в профессиональной сфере, приблизиться к заветным целям, обнаружить в себе новые таланты и нестандартными действиями увеличить свое благополучие. Однако для этого придется провести работу над ошибками. Собственные ошибки могут сильно ударить по самооценке, но этот этап неизбежен, и чем раньше его удастся пройти, тем лучше. Восстановить силы и веру в лучшее помогут психологические практики или новые впечатления.

Женщина-Скорпион

У Скорпионов на этой неделе возрастут амбиции, появится желание кардинально развернуть свою жизнь или укрепить позиции на каком-то важном для них поприще. К тому же, по словам астрологов, представительницы Скорпиона войдут в кураж, возможно, что-то поменяют в своем имидже, станут экстравагантнее. Но при этом наблюдаются риски быть обманутой чем-то внешне привлекательным, но гнилым внутри. Это может быть как человек, так и стремление. Чтобы этого избежать, не стоит доверять первому впечатлению.

Женщина-Стрелец

Женщины-Стрельцы на этой неделе могут столкнуться с упадком сил. Астрологи рекомендуют не требовать от себя невозможного, назначить минимум дел, выполнение которых не отнимет много сил и поможет не отставать от графика. Ретроградный Меркурий — время подведения итогов во имя будущих успехов в работе, саморазвитии и личной жизни. Удержаться на плаву поможет разговор по душам. Даже самый простой совет может направить в сторону победы.

Женщина-Козерог

Хоть неделя отлично подойдет для созидания, исполнения желаний, воплощения идей или смелых решений, женщины-Козероги могут не воспользоваться ни одной из открытых перед ними перспективами. Звезды советуют пересмотреть свое отношение к жизни и некоторым людям. Вполне возможно, что положение вещей не обрадует Козерогов. Но все же необходимо обуздать эмоции и дать трезвую оценку ситуации. Разбуженные чувства грозят обернуться проблемами, причем как внешними, так и внутренними.

Женщина-Водолей

Водолеи в феврале успеют и отдохнуть, и приобрести какой-то новый приятный опыт, и ударно потрудиться на благо своего будущего. Их ждет очень насыщенная неделя, за которой может последовать удачная реализация давних планов, на воплощение которых ранее не хватало ресурсов. Секрет успеха на конец месяца банален и прост — работа, длительная, упорная, скучная, но с перерывами. Чем больше получится достичь сейчас, тем ближе удастся приблизиться к целям, поставленным перед собой.

Женщина-Рыбы