Женский гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

Несмотря на ретроградный Меркурий, неделя принесет перемены к лучшему. Как разобраться с внутренними проблемами, привлечь удачу и получить «плюсик» в карму от Вселенной — узнаем у астрологов.
Под конец зимнего сезона звезды подготовили для представительниц прекрасного пола череду радостных перемен, которые перевесят все прожитые неприятности и сложности. Для многих наступит время удовлетворенности собой и жизнью. Но не стоит забывать про начало ретроградного Меркурия. Астрологи предупреждают, что большой ошибкой будут попытки начать какие-то серьезные дела. Этот пустой труд только утомит и вряд ли принесет какие-то положительные результаты. Большая удача ждет творческих людей и мыслителей: у интеллектуалов сейчас все карты в руках. Можно многое изменить вокруг себя, если в этом желании участвует фантазия и креатив.
Представительницы Овна рискуют потратить массу времени и сил на реализацию совершенно неконструктивных и заведомо провальных идей. Стоит прислушаться к тем, кто станет отговаривать Овнов от сумбурной деятельности. Также астрологи советуют не злить руководство и близких людей, так как последствия этих поступков обернутся серьезными убытками и потерей авторитета: восстановить утраченное окажется сложнее всего.
Женщина-Телец
У женщин-Тельцов наступает подходящее время для того, чтобы критично посмотреть на свою жизнь. На этой неделе удастся обнаружить те факторы, которые тянут вниз и мешают достижению целей. Под надзором ретро-Меркурия от них получится без труда избавиться и воплотить в реальность свои давние идеи. Ключевой день недели — среда, поскольку проснутся скопленные ранее силы или придут какие-то награды за прошлый труд. С 19 по 21 февраля все будет спориться в руках у Тельцов, и можно даже найти ключ к самой неосуществимой цели.
Близнецы будут особенно успешны в делах, если не станут зацикливаться на чем-то одном и смогут одновременно заниматься сразу несколькими проектами. Особый успех сулят идеи, против которых яро выступают те, кто считает себя более умным или опытным. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют приготовиться к тому, что на этой неделе, скорее всего, придется перестраивать планы и импровизировать на ходу, идти против большинства и избавляться от каких-то стереотипов, мешающих достижению целей и самосовершенствованию. Важно не потерять ориентир, двинувшись в неверном направлении.
Женщина-Рак
Рожденные под эгидой Рака в конце февраля достигнут выдающихся успехов и в деловой сфере, и в творчестве, и в любви: разворот Меркурия развернет и привычную жизнь. Раки что-то изменят в себе, в своей внешности и в своем отношении к происходящему, и вполне возможно, это послужит толчком к переменам на важных для них поприщах. Успешное и конструктивное планирование поможет грамотно расставить приоритеты и примерить на себя роль наставника.
Женщина-Лев
Львицы на неделе с 17 по 23 февраля часто будут испытывать дискомфорт из-за необходимости поступать так, как им претит, и соглашаться с теми, чье отношение к жизни они считают в корне неверным. Но именно компромиссы с окружающими и невозмутимое восприятие происходящего позволит им после 19 февраля получить то, на что они давно нацелены, стать успешнее и расширить свои горизонты. А вот критичность и поспешность могут привести к просчетам и сбоям в делах.
Ретроградный Меркурий будет сильно затормаживать Дев. Эта неделя не благоволит тем, кто замирает в нерешительности и сомнениях. Успех будет напрямую зависеть от того, насколько активно получится проявить себя в делах, а не в мыслях. Девы, которые славно потрудятся, выйду на новый виток развития, благодаря чему смогут в лучшую сторону изменить свою деловую и личную жизнь. Правда, стоит приготовиться к тому, что возрастут требования к качеству работы.
Женщина-Весы
Весы могут достичь больших высот в профессиональной сфере, приблизиться к заветным целям, обнаружить в себе новые таланты и нестандартными действиями увеличить свое благополучие. Однако для этого придется провести работу над ошибками. Собственные ошибки могут сильно ударить по самооценке, но этот этап неизбежен, и чем раньше его удастся пройти, тем лучше. Восстановить силы и веру в лучшее помогут психологические практики или новые впечатления.
Женщина-Скорпион
У Скорпионов на этой неделе возрастут амбиции, появится желание кардинально развернуть свою жизнь или укрепить позиции на каком-то важном для них поприще. К тому же, по словам астрологов, представительницы Скорпиона войдут в кураж, возможно, что-то поменяют в своем имидже, станут экстравагантнее. Но при этом наблюдаются риски быть обманутой чем-то внешне привлекательным, но гнилым внутри. Это может быть как человек, так и стремление. Чтобы этого избежать, не стоит доверять первому впечатлению.
Женщина-Стрелец
Женщины-Стрельцы на этой неделе могут столкнуться с упадком сил. Астрологи рекомендуют не требовать от себя невозможного, назначить минимум дел, выполнение которых не отнимет много сил и поможет не отставать от графика. Ретроградный Меркурий — время подведения итогов во имя будущих успехов в работе, саморазвитии и личной жизни. Удержаться на плаву поможет разговор по душам. Даже самый простой совет может направить в сторону победы.
Хоть неделя отлично подойдет для созидания, исполнения желаний, воплощения идей или смелых решений, женщины-Козероги могут не воспользоваться ни одной из открытых перед ними перспективами. Звезды советуют пересмотреть свое отношение к жизни и некоторым людям. Вполне возможно, что положение вещей не обрадует Козерогов. Но все же необходимо обуздать эмоции и дать трезвую оценку ситуации. Разбуженные чувства грозят обернуться проблемами, причем как внешними, так и внутренними.
Женщина-Водолей
Водолеи в феврале успеют и отдохнуть, и приобрести какой-то новый приятный опыт, и ударно потрудиться на благо своего будущего. Их ждет очень насыщенная неделя, за которой может последовать удачная реализация давних планов, на воплощение которых ранее не хватало ресурсов. Секрет успеха на конец месяца банален и прост — работа, длительная, упорная, скучная, но с перерывами. Чем больше получится достичь сейчас, тем ближе удастся приблизиться к целям, поставленным перед собой.
Женщина-Рыбы
Под влиянием ретроградного Меркурия Рыбам станет понятно, что мешает им прийти к желаемому и где нужны решительные действия. Важно отметить, что в течение недели возможны эмоциональные вспышки, бурные выяснения отношений, чувство опустошения и даже внутренний разлад, так что на такой случай можно прибегнуть к медитации для снятия стресса и негатива. Определяя, куда лучше прицелиться, чтобы достичь желаемого, не стоит слушать внутренний голос. На этой неделе он может увести от благоприятного развития событий. Единственный союзник сейчас — холодный разум.