«Валентинка удачи»: как привлечь любовь в День всех влюбленных

Праздник всех влюбленных, который отмечают 14 февраля, обладает особой энергетикой. В это время случаются чудеса, и одинокие сердца находят друг друга, а любящие — соединяются навсегда. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают привлечь в жизнь любовь тем, кто еще находится в поиске, чтобы самый романтичный день в году стал временем обретения истинной пары.

Обряд по привлечению любви

В день святого Валентина привлечь в жизнь любовь поможет валентинка, сделанная своими руками. Ее вырезают в форме сердечка из любого материала: ткани, картона, бумаги. Важно, чтобы она была красного цвета. На ней пишут слова заговора:

«Прилетай на крыльях любви, забирай любовь мою к тебе. День ночью сменяется, заря с сумерками прощается, а я любовь свою обретаю и больше одиночества не знаю».

Валентинку заговаривают:

«Как к адресату валентинка придет, так и любовь меня найдет».

Поделку помещают на подоконник, рядом зажигают красную восковую свечу и оставляют догорать. Последними каплями воска запечатывают валентинку в конверт и кладут в укромное место.

Как привлечь любовь в день святого Валентина

Отношения между влюбленными могут развиваться не по плану, и чтобы усилить чувства и привязанность, можно немного поколдовать. Безобидный приворот подействует только в том случае, если двое действительно предназначены друг другу и им предначертано быть вместе. Для этого адресату мастерят валентинку своими руками, пишут имена обоих влюбленных и заговаривают:

«Как голубка без голубя не летает, так и я без своей половинки не могу. Как день ночью сменяется, так и любовь наша видоизменяется, влюбленность не уходит, страстью сменяется, в сердцах пожар разгорается. Как я люблю, так и меня люби, за руки держи, никому не отдавай, от себя не отпускай».

Валентинку передают из рук в руки, чтобы ее не касалась чужая энергетика или прячут в конверт, чтобы заговоренный подарок первым взял в руки тот, кому она предназначается.

Поиск любви 14 февраля

После пробуждения умываются трижды, а затем вырезают валентинку из красной бумаги. На ней пишут имя человека, с которым хочется быть вместе или описывают свой идеал, не забывая о подробностях: цвет волос, глаз, рост и прочие. Все это время нужно думать о том, что любовь вот-вот постучится в двери и верить, что все получится. После того, как валентинка будет готова, ее следует спрятать под подушку со словами:

«Любовь меня найдет, чувства мои воскресит, в одиночестве быть не даст, меня не предаст».

Для того, чтобы любовь поспешила, стоит воспользоваться талисманом, привлекающим светлое чувство, и не засиживаться в четырех стенах, чтобы не пропустить судьбоносную встречу.

Как заговорить духи для удачи в любви

Для того, чтобы день святого Валентина прошел плодотворно, а одиночество осталось в прошлом, стоит заговорить любимые духи. Их ставят на стол, предварительно застелив его красной тканью или бумагой. Рядом ставят две восковые свечи красного и белого цвета, зажигают от одной спички и произносят:

«Заговариваю-ворожу, любовь привлекаю, от одиночества избавляюсь. Белой свечой чувствам светлым дорогу открываю, красной — любовь в сердцах зажигаю».

Свечи берут поочередно и капают воском на флакончик с любимым ароматом. Как воск застынет, флакон берут в руки, приговаривая:

«Аромат счастливый любовь ко мне привлечет, от одиночества спасет. Вторую половинку обрету, счастье свое сегодня найду».