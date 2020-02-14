Не коли сгоряча: шесть важных моментов, которые стоит учесть при визите к косметологу

Отправляясь на бьюти-процедуры, всегда держите в голове ряд моментов, которыми крайне важно поинтересоваться в кабинете у косметолога. Это поможет избежать грустных историй о зря потраченных деньгах, испорченных нервах и загубленном здоровье. На что именно нужно обязательно обратить внимание, нам рассказала врач-дерматокосметолог Анна Даль.

1. Диплом и опыт врача

Правильно выбрать косметолога в реалиях сегодняшнего дня — задача не из простых. Во-первых, косметолог должен работать в медицинской клинике, клиника должна иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности. Раньше, когда пациент попадал в клинику, он понимал, что там, без сомнений, работает врач. Теперь этот факт еще нужно проверить. Пациент может и должен интересоваться образованием доктора, и не обязательно задавать эти вопросы лично доктору, это можно сделать и через администратора клиники.

Косметолог, который имеет право выполнять все процедуры, должен иметь диплом об окончании высшего медицинского учреждения и сертификат врача-косметолога. Кроме образования, не забудьте поинтересоваться опытом работы. Помните, что что образование врача — это очень важно, но опыт — бесценно. Опыт приходит в процессе длительной работы, на которую, как правило, уходят годы. Только тогда врач сможет предвидеть результаты процедуры, нежелательные явления и осложнения, а также знать, как с ними бороться.

2. Чистоплотность и внимательность

Многое можно узнать о косметологе, осмотрев его кабинет. Там должна быть идеальная чистота, иметься дезрастворы, аппарат для дезинфекции воздуха. Обращаем также внимание на внешний вид доктора и на то, как он проводит консультацию. Первичная консультация, как правило, занимает не менее 30 минут. За это время доктор должен собрать анамнез, узнать, делали ли вы какие-то процедуры и если да, то какие. Если он, особо не разговаривая, уже назначает план лечения, я бы задумалась — а стоит ли доверять ему свою красоту и здоровье?

3. Противопоказания и побочные эффекты

Косметолог обязан рассказать вам о противопоказаниях и возможных побочных эффектах от той или иной процедуры. Противопоказания могут быть различными, но есть общие для всех: это беременность, лактация, повышенная температура тела, ОРВИ, ОРЗ, хронические заболевания в стадии обострения и онкозаболевания. Также противопоказанием к проведению манипуляций является повреждение кожных покровов в месте введения препарата или в месте проведения процедуры, а также заболевания кожи в области проведения процедуры. Возраст не является безусловным противопоказанием, но такие процедуры, как, например, коллагеностимуляция, в возрасте старше 55 лет считаются уже малоэффективными.

4. Безопасность

Во время той или иной процедуры что-то может пойти не так. Особенно это касается инвазивных процедур. Существует масса нежелательных явлений и осложнений, и даже таких грозных, как ишемия и анафилактический шок. Пациенту готовиться к таким осложнениям не нужно, к ним должен быть готов врач. Хороший и опытный доктор умеет предвидеть осложнения, поэтому у него наготове всегда имеются препараты, с помощью которых он окажет первую помощь. Любая клиника должна иметь аптечку «Антишок» и «Антиспид», и врач, безусловно, должен знать, как ею пользоваться. Перед проведением процедур с инфильтрационной анестезией пациент также подписывает информационное соглашение, где прописаны все возможные осложнения, нежелательные и побочные эффекты.

5. Препараты

Препараты, даже с одним и тем же действующим веществом, могут весьма существенно отличаться по цене. Корейские и китайские считаются более экономными; французские, немецкие и швейцарские — более дорогие. И между собой они отличаются не только по степени очистки, что снижает вероятность аллергических реакций, но и по длительности эффекта: у дорогих он более продолжительный. Коробка с препаратом, как и коробка со шприцем, должны вскрываться непосредственно перед пациентом. В каждой упаковке со шприцем должен находиться сертификат — документ на препарат, где указаны серия, лот и срок его годности.

6. Документы, которые необходимо подписать