Меган Маркл показала видео, которое ранее было под запретом Букингемского дворца

Супруга принца Гарри опубликовала на официальной странице в Instagram забавный ролик. Он был снят летом прошлого года в Лондоне, когда Маркл получила приглашение стать редактором сентябрьского выпуска журнала. Примечательно, что раньше это видео нельзя было показывать из-за строгого королевского протокола. Теперь же Меган сделала пост в стиле голливудской звезды, отметив всех участников съемки.

Меган выбрала классический черный комбинезон от Everlane с укороченным низом и поясом на талии стоимостью £94. Она распустила волосы и сделала естественный дневной макияж. Герцогиня Сассекская уютно расположилась на диванчике в компании главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула.

Они весело обсудили номер, позвонили некоторым известным героиням выпуска. В честь удачного сотрудничества Меган вручила Эдварду красную блестящую шляпку для вечеринки. Редактор надел на ее голову такой же аксессуар серебристого цвета. Они весело дунули в праздничные рожки, после чего залились смехом.

Эннинфул похвалил профессиональные качества герцогини. «У вас глаз редактора. Я никогда не видел ничего подобного. Вы были так внимательны с самого начала и до конца», — отметил он.

Обнародовав ранее неизвестное видео, бывшая американская актриса порадовалась достигнутому успеху. Руководство журнала признало, что этот выпуск стал самым продаваемым в их истории. Весь тираж разошелся за первые десять дней.