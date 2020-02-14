Меган Маркл показала видео, которое ранее было под запретом Букингемского дворца

38-летняя герцогиня Сассекская опубликовала видео своей беседы с главным редактором британского Vogue. Меган Маркл похвасталась своими успехами на посту временного редактора глянца, пишет Cosmo.
Супруга принца Гарри опубликовала на официальной странице в Instagram забавный ролик. Он был снят летом прошлого года в Лондоне, когда Маркл получила приглашение стать редактором сентябрьского выпуска журнала. Примечательно, что раньше это видео нельзя было показывать из-за строгого королевского протокола. Теперь же Меган сделала пост в стиле голливудской звезды, отметив всех участников съемки.
Меган выбрала классический черный комбинезон от Everlane с укороченным низом и поясом на талии стоимостью £94. Она распустила волосы и сделала естественный дневной макияж. Герцогиня Сассекская уютно расположилась на диванчике в компании главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула.
Эннинфул похвалил профессиональные качества герцогини. «У вас глаз редактора. Я никогда не видел ничего подобного. Вы были так внимательны с самого начала и до конца», — отметил он.
Обнародовав ранее неизвестное видео, бывшая американская актриса порадовалась достигнутому успеху. Руководство журнала признало, что этот выпуск стал самым продаваемым в их истории. Весь тираж разошелся за первые десять дней.