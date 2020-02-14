Ее грудь не останется без внимания: Эшли Грэм покормила ребенка в кафе

Звезда уже освоилась в роли мамы и начала выходить на прогулки вместе со своим сыном, которого родила от мужа Джастина Эрвина три недели назад. Эшли отправилась на завтрак в кафе. Там plus-size-модель без стеснения оголила пышные формы, чтобы накормить первенца.

Одной рукой Грэм держала чашку с напитком, а другой — мальчика, которого назвала тройным именем Исаак Менелик Джованни. В подписи к нежному кадру молодая мама разместила смайлы «кофе с молоком».

Звезда была одета в удобную белую худи. А малыша она нарядила в плюшевый комбинезон коричневого цвета, чем вызвала умиление поклонников. «Маленький мишка», «Невозможно милый», «Он просто замечательный», — написали фанаты.

Интересно, что позади знаменитости в заведении отдыхали пожилые люди. Они не смутили молодую маму. «Какая вы смелая», «Ох, ваша грудь не останется без внимания, если вы еще будете кормить в общественных местах», — поддержали Эшли подписчики.