Восемь вещей, которые нужно стирать чаще, чем мы думаем

Вещи, которые нужно стирать чаще, чем мы думаем.

1. Бюстгальтер

В области под грудью и подмышками пот выделяется обильнее, чем на других частях тела, поэтому стоит стирать бюстгальтер после второй или третьей носки. Чтобы бюстгальтер сохранил форму, лучше стирать его вручную;

2. Леггинсы

Леггинсы обтягивают ваши ноги, а значит, на них скапливается больше пота, отмерших клеток и бактерий. Соответственно, их нужно стирать чаще, чем другие, более свободные, штаны. Если в леггинсах вы занимаетесь спортом или танцами, стирайте их после каждой тренировки.

3. Полотенца

Полотенце постоянно сталкивается с повышенной влажностью, из-за чего становится благоприятной средой для распространения бактерий. Поэтому его стоит стирать два-три раза в неделю, при условии, что после каждого использования вы тщательно просушиваете его; Также полотенце нужно стирать после каждого похода в бассейн, сауну или пляж.

4. Простыни

Простыни нужно стирать раз в неделю, на них скапливается пот и отмершие частички кожи. Более редкая стирка может привести к печальным последствиям, и неприятный запах – самое безобидное из них.

5. Пижама

Вообще рекомендуется стирать пижаму после двух-трех носок. Однако это правило почти никто не соблюдает. Но не стоит забывать, что на пижаме, как и на постельном белье остается пот и отмершие клетки кожи.

6. Тюль

Тюль следует стирать чаще, чем шторы, которым вполне достаточно одной стирки в год. Тюль же нужно стирать как минимум в два раза чаще, так как он занимает практически все пространство у окна и собирает на себе всю пыль и грязь, которая может лететь с улицы.

7. Наволочки

Наволочки касаются вашего лица, поэтому и стирать их нужно чаще, чем остальное постельное белье. Лучше всего менять наволочки два-три раза в неделю. В противном случае у вас могут появиться проблемы с кожей лица и головы.

8. Шторка в ванной

Ванная является зоной повышенной влажности, поэтому на шторке часто появляется плесень. Её стоит стирать минимум раз в месяц. Нужно помнить, что после каждого принятия ванны следует раздвинуть шторку и открыть дверь, чтобы дать ей хорошенько просохнуть. Так вы предотвратите появление плесени.

Соблюдать эти правила довольно просто!