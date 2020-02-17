Восемь вещей, которые нужно стирать чаще, чем мы думаем

Стирка - ежедневное занятие для многих хозяек. С появлением машины-автомата стало достаточно загрузить в нее вещи, засыпать порошок и выбрать нужный режим, все остальное она сделает за вас. Но несмотря на это, многие забывают вовремя стирать те или иные вещи, пишет zen.yandex.ru.
Вещи, которые нужно стирать чаще, чем мы думаем.
1. Бюстгальтер
В области под грудью и подмышками пот выделяется обильнее, чем на других частях тела, поэтому стоит стирать бюстгальтер после второй или третьей носки. Чтобы бюстгальтер сохранил форму, лучше стирать его вручную;
2. Леггинсы
Леггинсы обтягивают ваши ноги, а значит, на них скапливается больше пота, отмерших клеток и бактерий. Соответственно, их нужно стирать чаще, чем другие, более свободные, штаны. Если в леггинсах вы занимаетесь спортом или танцами, стирайте их после каждой тренировки.
3. Полотенца
Полотенце постоянно сталкивается с повышенной влажностью, из-за чего становится благоприятной средой для распространения бактерий. Поэтому его стоит стирать два-три раза в неделю, при условии, что после каждого использования вы тщательно просушиваете его; Также полотенце нужно стирать после каждого похода в бассейн, сауну или пляж.
4. Простыни
Простыни нужно стирать раз в неделю, на них скапливается пот и отмершие частички кожи. Более редкая стирка может привести к печальным последствиям, и неприятный запах – самое безобидное из них.
5. Пижама
Вообще рекомендуется стирать пижаму после двух-трех носок. Однако это правило почти никто не соблюдает. Но не стоит забывать, что на пижаме, как и на постельном белье остается пот и отмершие клетки кожи.
6. Тюль
Тюль следует стирать чаще, чем шторы, которым вполне достаточно одной стирки в год. Тюль же нужно стирать как минимум в два раза чаще, так как он занимает практически все пространство у окна и собирает на себе всю пыль и грязь, которая может лететь с улицы.
7. Наволочки
Наволочки касаются вашего лица, поэтому и стирать их нужно чаще, чем остальное постельное белье. Лучше всего менять наволочки два-три раза в неделю. В противном случае у вас могут появиться проблемы с кожей лица и головы.
8. Шторка в ванной
Ванная является зоной повышенной влажности, поэтому на шторке часто появляется плесень. Её стоит стирать минимум раз в месяц. Нужно помнить, что после каждого принятия ванны следует раздвинуть шторку и открыть дверь, чтобы дать ей хорошенько просохнуть. Так вы предотвратите появление плесени.
Соблюдать эти правила довольно просто!
Мы часто запускаем полупустую машинку, в то время как могли бы загрузить в нее пижаму или легинсы, в которых бегали утром.