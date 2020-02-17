Энергия комнатных растений: пять вампиров и пять доноров

Принято считать, что люди, которые разводят комнатные растения, реже испытывают стрессы и жалуются на плохое настроение. И действительно, рядом с цветами дышится легче, все вокруг обретает гармонию. В чем же секрет их магического воздействия?

Повторяя «природу в миниатюре», растения влияют на нас своими биополями и формируют энергетику дома. Адаптируясь к железобетонным стенам, синтетическим материалам, излучению бытовой техники, многие из них впитывают все негативное, что окружает человека.

Однако среди комнатных цветов встречаются и вампиры, которые подзаряжаются энергией от хозяина и действуют угнетающе. Чтобы обезопасить себя, важно знать, как расставить цветы в жилом помещении. А некоторых зеленым красавцев лучше даже не заносить домой.

Вампиры

Диффенбахия

Если ты проводишь много времени рядом с диффенбахией, то вряд ли почувствуешь себя лучше. Крупному растению требуются силы, и оно станет потихоньку подпитываться от тебя. Поэтому если и держать его дома, то желательно в прихожей или коридоре — там, где ты проводишь меньше всего времени.

Монстера

То же можно сказать и о монстере. Размещать эту лиану в спальне нельзя ни в коем случае, иначе бессонница и приступы раздражительности тебе гарантированы.

Рододендрон и азалия

Рододендрону и азалии тоже не место рядом с твоей кроватью. По ночам растения начинают выделять токсины, так что органы дыхания оказываются в опасности. Особенно если ты склонна к аллергии.

Плющ

В народе плющ давно прозвали «мужегоном»: считается, что он выживает из дома мужчин — начинаются скандалы, муж или взрослый сын может уйти из семьи. Вообще ампельные, то есть вьющиеся, растения нередко вызывают чувство беспокойства. Так что людям, которые не могут похвастаться крепкими нервами, лучше перевезти любимую традесканцию из дома в офис.

Доноры

Сверкающая эхмея

К счастью, есть комнатные цветы, которые, наоборот, отгоняют от нас болезни. Сверкающая эхмея увеличивает содержание железа в крови и поддерживает организм в тонусе.

Полосатая эхмея

Полосатая эхмея успокаивает нервную систему и дарит крепкий сон. Полезна она и для улучшения пищеварения. Если ты плотно поужинала, поставь растение рядом с кроватью.

Бегония

Курильщикам и людям с хроническим бронхитом необходимо иметь на подоконнике бегонию — она улучшает состояние дыхательных путей. Не обойтись без этого растения и любителям принимать у себя гостей: бегония очищает помещение от «энергетического смога», который неизбежен при скоплении народа.

Фиалка

Яркие фиалки, так же как и молочай блестящий, способны предотвратить нервные срывы. Растения регулируют работу щитовидной железы и предотвращают заболевания горла.

Герань