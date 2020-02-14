НЕЖНЫЙ И ВОЗДУШНЫЙ ⟩ Торт с хрустящей кофейной посыпкой

Количество порций - 12

Время подготовки - 30 мин

Время приготовления - 1 мин

Общее время приготовления - 31 мин

Ингредиенты

Мука - 175 г

Разрыхлитель - 1 пачка

Соль - 1 чайная ложка

Мелкий сахар - 300 г

Яйца (отделить белки от желтков) - 6 штук

Ванильный экстракт - 1 чайная ложка

Лимонный сок - 1 чайная ложка

Цедра лимона - 1 чайная ложка

Для крема

Жирные сливки (35%) - 500 мл

Ванильный экстракт - 2 чайные ложки

Сахарная пудра (просеять) - 2 столовые ложки

Для хрустящей посыпки

Сода - 1 столовая ложка

Эспрессо - 75 мл

Мелкий сахар - 250 г

Мед жидкий светлый - 4 столовые ложки

Способ приготовления

1. Нагрейте духовку до 180°. Смажьте маслом и выстелите пергаментом разъемную форму для торта Ø 23 см.

2. Просейте муку, соль и 150 г сахара на вощеную бумагу. Миксером взбейте яичные желтки с 50 г сахара в бледный крем. Влейте 60 мл воды и взбивайте 4 минуты, пока крем не загустеет.

3. В большой миске взбейте белки в пену. Продолжая взбивать, всыпьте 100 г сахара – смесь должна стать крепкой и глянцевой. Добавьте ваниль, лимонный сок и цедру, взбейте до однородности.

4. Влейте взбитые желтки в белковую массу, перемешайте ложкой снизу вверх. Добавьте просеянную муку с сахаром и солью – по 1/3 за раз, вымешивая ложкой снизу вверх. Перелейте тесто в форму и выпекайте в нижней трети духовки 50–55 минут, пока бисквит не поднимется и не станет золотистым. Остудите. Хлебным ножом разрежьте бисквит на три пласта одинаковой толщины.

5. Для посыпки: смажьте маслом лист пергамента. На отдельный кусок пергамента просейте соду. Кофе, сахар и мед соедините в большой кастрюле и подержите на огне, пока не растворится сахар. Варите сироп до температуры 145° по кондитерскому термометру. Снимите кастрюлю с огня, добавьте соду, тщательно перемешайте до появления пены и сразу же вылейте на подготовленный пергамент. Оставьте застывать примерно на 1 час. Когда смесь застынет, разломайте ее на куски, засыпьте в пакет и измельчите скалкой, советует «Домашний Очаг».