НЕЖНЫЙ И ВОЗДУШНЫЙ ⟩ Торт с хрустящей кофейной посыпкой

Вся его прелесть – в контрастной текстуре: воздушный бисквит, глазурь из взбитых сливок и хрустящая посыпка!
Время подготовки - 30 мин
Время приготовления - 1 мин
Общее время приготовления - 31 мин
Ингредиенты
Мука - 175 г
Разрыхлитель - 1 пачка
Соль - 1 чайная ложка
Мелкий сахар - 300 г
Яйца (отделить белки от желтков) - 6 штук
Ванильный экстракт - 1 чайная ложка
Лимонный сок - 1 чайная ложка
Цедра лимона - 1 чайная ложка
Для крема
Жирные сливки (35%) - 500 мл
Ванильный экстракт - 2 чайные ложки
Сахарная пудра (просеять) - 2 столовые ложки
Для хрустящей посыпки
Сода - 1 столовая ложка
Эспрессо - 75 мл
Мелкий сахар - 250 г
Мед жидкий светлый - 4 столовые ложки
Способ приготовления
1. Нагрейте духовку до 180°. Смажьте маслом и выстелите пергаментом разъемную форму для торта Ø 23 см.
2. Просейте муку, соль и 150 г сахара на вощеную бумагу. Миксером взбейте яичные желтки с 50 г сахара в бледный крем. Влейте 60 мл воды и взбивайте 4 минуты, пока крем не загустеет.
3. В большой миске взбейте белки в пену. Продолжая взбивать, всыпьте 100 г сахара – смесь должна стать крепкой и глянцевой. Добавьте ваниль, лимонный сок и цедру, взбейте до однородности.
4. Влейте взбитые желтки в белковую массу, перемешайте ложкой снизу вверх. Добавьте просеянную муку с сахаром и солью – по 1/3 за раз, вымешивая ложкой снизу вверх. Перелейте тесто в форму и выпекайте в нижней трети духовки 50–55 минут, пока бисквит не поднимется и не станет золотистым. Остудите. Хлебным ножом разрежьте бисквит на три пласта одинаковой толщины.
5. Для посыпки: смажьте маслом лист пергамента. На отдельный кусок пергамента просейте соду. Кофе, сахар и мед соедините в большой кастрюле и подержите на огне, пока не растворится сахар. Варите сироп до температуры 145° по кондитерскому термометру. Снимите кастрюлю с огня, добавьте соду, тщательно перемешайте до появления пены и сразу же вылейте на подготовленный пергамент. Оставьте застывать примерно на 1 час. Когда смесь застынет, разломайте ее на куски, засыпьте в пакет и измельчите скалкой, советует «Домашний Очаг».
6. Для крема: взбейте сливки, добавьте ваниль и пудру, перемешайте ложкой снизу вверх. Соберите торт, промазывая каждый корж кремом, затем обмажьте верхушку и бока, разгладьте ножом-лопаткой, поставьте торт в холодильник. Подавайте, обильно посыпав хрустящей посыпкой.