Токсоплазмоз при беременности: мифы и реальность

Токсоплазмоз - достаточно распространенное (в Европе около 2 миллионов случаев каждый год), но сравнительно малоизученное заболевание, вызываемое микроорганизмом (паразитом) Toxoplasma gondii и являющееся одним из наиболее опасных для ребенка у мамы в животе.

Здесь и далее повествование ведется от лица Дианы.

Заражение токсоплазмой человека происходит в основном через употребление в пищу не полностью проваренных или дожаренных зараженных мясных продуктов (особенно свинины, мяса ягненка и оленины) и яиц зараженных птиц, а также от котов. Кроме того, можно заразиться через слизистую или поврежденную кожу (если инфекция непосредственно попадает в кровь) и внутриутробно (плацента не задерживает этот микроорганизм).

Заразиться возможно, если немытые руки взять в рот после контакта с зараженным свежим мясом, после контакта с землей, где котики устроили себе туалет, или после уборки кошачьего туалета (если кот заражен токсоплазмозом). К сведению, токсоплазма умирает в мясе при нагревании выше 67 градусов (15-20 минут воздействия) и при заморозке от -13 градусов.

Инфицированный человек не является источником заражения, так как сам он не выделяет ооцисты токсоплазмы, а является промежуточным хозяином этого паразита.

Заболеет человек или нет - зависит от вирулентности инфекции (количества микроорганизмов, попавших в тело человека), а также от сопротивления организма. В группу риска попадают люди, у которых слабый иммунитет; например, для больных СПИДом эта инфекция может закончиться летально.

В 70-90 процентах случаев у здоровых людей токсоплазмоз не вызывает никаких симптомов (иногда симптомы как при гриппе) и не требует лечения. Поэтому многие люди не знают, когда они им переболели.

Врожденный токсоплазмоз - это когда ребенок заражается у мамы в животе. Он имеет высокий риск, только если мама заразилась им во время беременности или за 3-9 месяцев до зачатия. Если мать болела токсоплазмозом до этого и у нее есть антитела, то ребенку практически не грозит опасность. Поэтому, если беспокоит этот вопрос, можно сдать анализы крови (IgG Toxoplasma ) до планирования зачатия, и если антитела имеются у мамы в крови, можно сдать следующий анализ (IgM Toxoplasma, далее - тест IgG), чтобы уточнить, давно ли произошло инфицирование. Если антител нет, следует быть более бдительными, а кошку можно проверить на токсоплазмоз и убедиться, здорова ли она.

Если есть подозрения на то, что домашнее животное больно токсоплазмозом (заболевание глаз, слюнотечение, выкидыши, понос, плохой аппетит, рвота, дрожание конечностей, судороги, исхудание), тогда следует обратиться к ветеринарному врачу.

Все же отмечу, что чаще всего токсоплазмоз у котов протекает бессимптомно.

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