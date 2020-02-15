Токсоплазмоз при беременности: мифы и реальность

Риск заражения токсоплазмозом во время беременности - симптомы, последствия, профилактика. Рассказывает Диана Лубиня-Казакевича, акушерка Рижского роддома, лектор Школы родителей «Мамин клуб». Об этом пишет Русский TVNET.
Токсоплазмоз - достаточно распространенное (в Европе около 2 миллионов случаев каждый год), но сравнительно малоизученное заболевание, вызываемое микроорганизмом (паразитом) Toxoplasma gondii и являющееся одним из наиболее опасных для ребенка у мамы в животе.
Здесь и далее повествование ведется от лица Дианы.
Заражение токсоплазмой человека происходит в основном через употребление в пищу не полностью проваренных или дожаренных зараженных мясных продуктов (особенно свинины, мяса ягненка и оленины) и яиц зараженных птиц, а также от котов. Кроме того, можно заразиться через слизистую или поврежденную кожу (если инфекция непосредственно попадает в кровь) и внутриутробно (плацента не задерживает этот микроорганизм).
Заразиться возможно, если немытые руки взять в рот после контакта с зараженным свежим мясом, после контакта с землей, где котики устроили себе туалет, или после уборки кошачьего туалета (если кот заражен токсоплазмозом). К сведению, токсоплазма умирает в мясе при нагревании выше 67 градусов (15-20 минут воздействия) и при заморозке от -13 градусов.
Инфицированный человек не является источником заражения, так как сам он не выделяет ооцисты токсоплазмы, а является промежуточным хозяином этого паразита.
Заболеет человек или нет - зависит от вирулентности инфекции (количества микроорганизмов, попавших в тело человека), а также от сопротивления организма. В группу риска попадают люди, у которых слабый иммунитет; например, для больных СПИДом эта инфекция может закончиться летально.
В 70-90 процентах случаев у здоровых людей токсоплазмоз не вызывает никаких симптомов (иногда симптомы как при гриппе) и не требует лечения. Поэтому многие люди не знают, когда они им переболели.
Врожденный токсоплазмоз - это когда ребенок заражается у мамы в животе. Он имеет высокий риск, только если мама заразилась им во время беременности или за 3-9 месяцев до зачатия. Если мать болела токсоплазмозом до этого и у нее есть антитела, то ребенку практически не грозит опасность. Поэтому, если беспокоит этот вопрос, можно сдать анализы крови (IgG Toxoplasma ) до планирования зачатия, и если антитела имеются у мамы в крови, можно сдать следующий анализ (IgM Toxoplasma, далее - тест IgG), чтобы уточнить, давно ли произошло инфицирование. Если антител нет, следует быть более бдительными, а кошку можно проверить на токсоплазмоз и убедиться, здорова ли она.
Если есть подозрения на то, что домашнее животное больно токсоплазмозом (заболевание глаз, слюнотечение, выкидыши, понос, плохой аппетит, рвота, дрожание конечностей, судороги, исхудание), тогда следует обратиться к ветеринарному врачу.
Все же отмечу, что чаще всего токсоплазмоз у котов протекает бессимптомно.
- Можно ли беременной убирать лоток кошки?
Я не нашла исследований, доказывающих, что уборка лотка безопасна для беременной, поэтому утверждать, что это все миф, я не могу. Основные меры профилактики для защиты от заражения токсоплазмозом во время беременности - соблюдать правила гигиены при готовке мяса, тщательно мыть чистой водой зелень, овощи и фрукты, не позволять кошкам бегать по столам, хорошо мыть руки после контакта с животными, не целовать их. Если беременная живет не одна, обязанности по уборке лотка следует передать другому человеку.
Работая в роддоме, куда поступают женщины только с 22-й недели беременности, я ни разу не видела больных токсоплазмозом. Однако возможно, что такие беременные попадают в другие больницы и врачи, работающие там, встречают такие случаи.
Из теории известно, что инфицирование токсоплазмозом во время беременности в 30 процентов случаев приводит к серьезным повреждениям органов у плода, за чем следует выкидыш, или рождение мертвого ребенка, либо серьезные повреждения нервной системы, глаз малыша и других органов, что приводит к инвалидности у детей или даже к их смерти. Некоторые исследования говорят о том, что ребенок может родиться без проявлений токсоплазмоза, но большая часть симптомов проявляется в течение первого года жизни, и заболевание может продолжать развиваться до подросткового возраста.
- Симптомы токсоплазмоза
Острая форма токсоплазмоза протекает с высокой температурой, увеличением лимфоузлов за ушами и на горле, селезенки и печени, с головной болью, судорогами, параличом, рвотой. Токсоплазмоз может протекать и в хронической форме - тогда чаще жалобы на головные боли, снижение работоспособности, наблюдается температура 37,1-38 градусов, поражение глаз, сердца, нервной системы, увеличение лимфоузлов. Токсоплазмоз может протекать и в латентной форме (скрытой).
- Лечение
Если говорить о лечении токсоплазмоза, то назначается оно в большинстве случаев только беременным, детям или взрослым с ослабленным иммунитетом. Назначает лечение исключительно врач, и это будут несколько антибиотиков в разных сочетаниях. Если это уже хронический токсоплазмоз, то помимо антибиотиков назначаются препараты, поддерживающие иммунитет, так как вылечить его уже труднее. Обычные люди излечиваются от острой формы самостоятельно, без медикаментов.
- Что же делать матери?
Если исследования показали, что мать была заражена прямо перед зачатием или во время беременности, то рекомендуется сделать анализ амниотической жидкости (околоплодных вод) с помощью амниоцентеза, чтобы уточнить, попала ли инфекция к ребенку. Также нарушения у плода возможно увидеть ультрасонографически. И тогда уже врач назначает терапию.
- И опять о котах и кошках
Животное может инфицироваться токсоплазмозом, съев птичку, мышь или сырое мясо. В кошачьем кале или моче развиваются ооцисты токсоплазмы, которыми может заразиться человек. Отделение в кале ооцист начинается примерно через 10 дней после заражения кошки этим паразитом. Животное выделяет с испражнениями миллионы ооцист за один раз, при этом котята выделяют токсоплазмы в больших объемах, чем зрелые коты. Ооцисты в свежих фекалиях не заразны, только в течение 1-5 дней они становятся способными инфицировать. То есть фекалии становятся заразными только после созревания во внешней среде.
Следовательно, отсюда важный момент: если хозяин убирает свежие фекалии, и тем более тщательно моет лоток, заражение токсоплазмозом снижается до нуля.
После инфицирования котенка токсоплазмозом отделение ооцист протекает до 21 дня. Потом это прекращается. Поэтому, по утверждению ветеринарных врачей, инфицироваться от кота токсоплазмозом можно исключительно в течение первых трех недель после инвазии (поедания зараженного мяса). Заразиться можно при вдыхании частичек пыли, которые содержат ооцисты. Чтобы избежать заражения, лоток должен убираться каждый день, а детские песочницы во дворе должны быть накрыты крепкой крышкой, чтобы коты не использовали их в качестве туалета (что им на самом деле очень нравится делать).
В песке ооцисты сохраняют способность инфицировать больше чем год. В книге доктора Резенберги (главный гинеколог Рижского роддома, профессор в университете Страдиня) написано, что в теплой влажной среде ооцисты могут инфицировать до 2-3 лет.
В защиту кошек хочу еще раз сказать, что заражение в основном происходит от зараженного свежего, термически плохо обработанного мяса и яиц инфицированных птиц. Не стоит, забеременев, сразу избавляться от своего любимца. Обсудите это и со своим врачом! Здоровья вам и вашим малышам!