«Я бы предпочла родить щенка»: почему рождение сына стало для Брижит Бардо кошмаром

В книге мемуаров «Инициалы Б. Б.» Брижит писала, что, когда забеременела от своего возлюбленного Жака Шарье, она была на пике своей популярности и рождение сына в ее планы не входило.

Звезда пыталась любыми способами прервать эту беременность. В 1959 году, когда Брижит забеременела, она могла сделать только незаконный аборт частным образом, однако из-за ее популярности ни один врач не брался за операцию даже за большие деньги.

В один момент беременной актрисе поступило предложение о съемках в фильме «Истина». Она была счастлива – это было отличное предложение, однако ее супругу эта идея не казалась столь радостной.

Он запер Брижит в ее комнате. В этот момент женщина решилась покончить с собой, выпив пачку снотворного.

Попытка суицида не удалась. Однако отношения с Жаком Шарье становились только хуже.

Всю свою беременность звезда чувствовала себя плохо и страдала из-за изменений в своей внешности. Некоторое время она скрывалась от назойливых журналистов, а отношения с супругом не становились лучше.

ФОТО: SCANPIX

Отправиться в больницу тоже не было возможности, поскольку журналисты следили за ней ради пары кадров. Родильный покой был оборудован прямо в квартире.

И вот 11 января 1960 года родился ее сын – Николя. Однако никакой радости этот момент ей не принес. В своих мемуарах Брижит назвала его опухолью, которая девять месяцев питалась ее телом.

На следующий день давний приятель звезды Жером Бриерр предложил провести фотоссесию с маленьким наследником Брижит, на что актриса дала свое согласие. Поводом для положительного ответа послужило желание избавиться от навязчивых журналистов.

Некоторое время спустя у звезды завязался новый роман, в результате чего последовал развод с Жаком Шарье. Николя остался на попечении сестры бывшего мужа звезды. Сестра Шарье переживала, что малыш будет травмирован ветренностью своей матери, потому решила оставить его себе.

Как писала в своих мемуарах Брижит, в 12 лет сын приехал к ней погостить. Однако она не согласилась оставить его на обед, сказав, что в доме будет много гостей. К тете Николя вернулся в слезах.