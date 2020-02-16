Правила гигиены, от которых стоит отказаться

Использование антибактериального мыла

Специалисты давно пришли к выводу, что обычное мыло устраняет такое же количество микробов, как и антибактериальное. Поэтому смысла в использовании последнего нет. Кроме того, антибактериальное мыло содержит триклозан, использование которого официально ограничено в некоторых странах.

Сушка рук с помощью электросушилки

Многие думают, что горячий воздух в сушилках, размещенных в туалетных комнатах торговых центров, кафе и других общественных местах, эффективнее удаляет с рук бактерии. Однако, это вовсе не так. Более того, такие аппараты распространяют оставшиеся на руках бактерии по всему помещению. Лучше пользоваться бумажными полотенцами.

Часто принимать душ

Горячая вода вместе со всевозможными гелями смывает с кожи защитный жировой слой, который защищает нас от всевозможных инфекций. Поэтому нежиться под тёплыми струями долго и несколько раз в день не рекомендуется. Постарайтесь сократить до минимума пребывание в душе.

Делать пилинг

Вернее, делать его слишком часто. Полируя тело вы опять же снимаете с кожи защитный слой, что вовсе не хорошо для здоровья. Двух раз в неделю будет достаточно.

Тщательно каждый день мыть уши