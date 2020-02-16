Правила гигиены, от которых стоит отказаться

Порой, стараясь сделать как можно больше для собственного здоровья, мы переходим все грани, в результате выходит не польза, а вред. От каких привычек во имя здоровья стоит отказаться, рассказывает «Рамблер».
Использование антибактериального мыла
Специалисты давно пришли к выводу, что обычное мыло устраняет такое же количество микробов, как и антибактериальное. Поэтому смысла в использовании последнего нет. Кроме того, антибактериальное мыло содержит триклозан, использование которого официально ограничено в некоторых странах.
Сушка рук с помощью электросушилки
Многие думают, что горячий воздух в сушилках, размещенных в туалетных комнатах торговых центров, кафе и других общественных местах, эффективнее удаляет с рук бактерии. Однако, это вовсе не так. Более того, такие аппараты распространяют оставшиеся на руках бактерии по всему помещению. Лучше пользоваться бумажными полотенцами.
Часто принимать душ
Горячая вода вместе со всевозможными гелями смывает с кожи защитный жировой слой, который защищает нас от всевозможных инфекций. Поэтому нежиться под тёплыми струями долго и несколько раз в день не рекомендуется. Постарайтесь сократить до минимума пребывание в душе.
Делать пилинг
Вернее, делать его слишком часто. Полируя тело вы опять же снимаете с кожи защитный слой, что вовсе не хорошо для здоровья. Двух раз в неделю будет достаточно.
Тщательно каждый день мыть уши
Некоторые готовы буквально жизнь положить на борьбу с ушной серой. В ход идут и вода, и ватные палочки. Однако чересчур усердствовать в очищении ушей не стоит. Тем более, орудовать в ушной раковине ватной палочкой: есть риск повредить барабанную перепонку. Лучше капните а ухо каплю минерального масла, чтобы немного размягчить серу, а затем аккуратно промойте ухо водой и вытрите полотенцем.