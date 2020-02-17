Анна Семенович с «тремя подбородками» стала Интернет-звездой

«Вы пишете, что у меня тройной подбородок и огромное пузо. Я все понимаю, я не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина. У меня нет трех подбородков, как вы меня выставили. У меня есть доказательство моей внешности! На видео без фильтров видна вся я! Так зачем вы пишите то, чего нет?!» — задала вопрос знаменитость.

«Где в вас душа, человечность и Божий свет? Ребят, ну хватит! Мы сами творим неприятности, даже такими мелкими статьями. Я смеюсь и одновременно мне больно. Мы же люди, и мы должны друг другу помогать, а не топить!» — пишет Анна.

Кстати, недавно Семенович пожаловалась на то, что после отпуска набрала четыре килограмма. Она призналась в Instagram, что ела на отдыхе «с большим удовольствием» и «как настоящая обжора».