ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ ⟩ Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

В любви как на войне — все средства хороши. Астрологи помогут выбрать правильную стратегию и расскажут, как обойти трудности и разглядеть знаки приближающейся любви.
Нас ждет довольно спокойная в плане романтики неделя. Несмотря на то что планета любви Венера попала в знак Овна, ожидать сильных потрясений и перемен не следует. Разрывы тоже маловероятны в текущем астрологическом периоде. Для чего он точно идеален, так это для романтических признаний и смелых поступков. С 17 по 23 февраля астрологи советуют улучшать текущие отношения, загадывать желания, удивлять любимых и, конечно, наслаждаться наступающей весной.
Астрологи предлагают начать неделю необычно: звезды подхватят любое, даже самое сумасшедшее желание, если в основе его лежит стремление расти и совершенствоваться, любить и заботиться. Жизнь подошла к тому моменту, когда Овнам выгоднее стать более рассудительными, научиться искусству любви и овладеть секретами счастья. От желаний и воли будет зависеть то, в каком направлении пойдет жизнь далее, весной.
Телец
Еще не стихли романтические нотки Дня святого Валентина, а Тельцов вновь потянет туда, где можно расслабиться и получить удовольствие. Напряжение зимних месяцев сказывается не лучшим образом на энергетике и личной жизни, поэтому астрологи советуют качественно отдохнуть с любимым человеком. Негативные ситуации недели будет легко разрешить, если оставаться в приподнятом настроении.
Наступление новой недели звезды рекомендуют отметить не веселыми вечеринками, а кропотливой работой, причем над собой! Ситуация на небе располагает к флирту, веселью и интригам, но удача будет поджидать Близнецов совершенно в другом месте. Именно сейчас у них может все получиться на работе и в любви. Особенно если уже намечен план. Есть, правда, одно условие: свои желания нужно сохранить в секрете, тогда они обязательно сбудутся.
Рак
Кто начнет неделю с грандиозной любовной истории — тот, скорее всего, Рак. Даже если в личной жизни пока полный штиль или все уже давно прошло, ожидается новая волна чувств, которая снесет с ног. Звездами отрекомендовано: ловить волну и наслаждаться. В то же время первая половина недели — идеальный момент для одиноких Раков. Шанс добиться встречных чувств у них огромен, было бы желание.
Лев
Влюбленным и одиноким Львам свежий февральский ветерок принесет восхитительные перемены. Это будет отличная неделя для того, чтобы наметить схемы и планы своих будущих побед. В середине недели получится пойти дальше и конкретизировать свои идеи, подобрав, например, ключ к сердцу любимого человека или прикинув возможности. Если же романтические темы в голову не идут, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют брать любимого человека и гулять — совместный досуг весьма способствует романтике.
На этой неделе пробьет час Дев, чья личная жизнь пока никак не утроится: их ждут головокружительные знакомства, всплеск чувств и бурные, яркие романы. Некоторые представители Знака удивят и себя, и близких романтическим настроением. Причем проснувшиеся чувства и новые темы войдут в жизнь Дев прочно и надолго: Венера, соединившаяся с Овном, не шутит.
Весы
Начало недели у Весов пройдет как в пасторальной картине: нежные цвета и спокойные сюжеты домашней жизни. По гороскопу представителям этого Знака удастся сделать свои отношения тем самым источником счастья, который дарит положительные эмоции и силы. И это отличные новости, ведь на работе может свалиться много срочных дел. Спасением станут вечера с любимым человеком — чашка горячего чая, неспешные беседы и романтические взгляды.
Скорпион
На этой неделе любовь может настигнуть Скорпионов в самом необычном месте — в дороге, гостях или на рабочем совещании. Признаки приближающейся любви получится узнать по своему сердцебиению. По словам астрологов, новые чувства буквально рухнут с неба на голову, а дальше уже решать Скорпионам, что с этим делать. Но в ближайшие недели им точно не придется жаловаться на скуку и одиночество.
Стрелец
Чувства обрушатся внезапно и на Стрельцов, и те могут оказаться к ним не готовы. Погружение в вопросы денег, жилья и злободневных проблем часто отвлекает от хобби, друзей и личной жизни. Но на этой неделе звезды сузят круг интересов и укажут на то, что требует больше всего внимания. А чтобы не прогадать, рекомендуется воспользоваться техникой визуализации и нарисовать в красках свою счастливую жизнь — желание обязательно исполнится.
Не секрет, что Козероги не из тех, кто способен на двойные игры. Но на этой неделе звезды могут испытать их на прочность, подбросив идею или предложение о не совсем этичном способе проведения досуга. Астрологи предупреждают: не стоит поддаваться искушению — дело не выиграет, а вот отношения пострадают. Лучше воспользоваться старыми проверенными способами: повысить свою ценность как внимательного партнера. И обязательно добавить легкости, маленьких радостей и волшебных минут в свои отношения.
Водолей
Водолеи — единственные в зодиакальном кругу, кому стоит начать подготовку к весне с этой недели. Иначе они могут и не заметить ее наступление. А все потому, что Водолеи перегружены мыслями, сомнениями, тревогами и проблемами. Звезды дают четкую рекомендацию: обязательно выделить себе время на любимые занятия и личную жизнь. Встречайте весну и вдыхайте воздух любви, он исцелит.
Рыбы
Начиная с этой недели и почти до середины марта Рыбы проведут дни в розовом цвете. Планеты сошлись в их знаке, а значит, озарений, вещих снов и подсказок интуиции будет столько, что их придется записывать. Но самое важное — не утонуть в этом. Помните, что иллюзии часто уводят в дебри несуществующих желаний. И это главная опасность наступающего периода. Астрологи советуют не принимать никаких важных решений до марта, а просто наслаждаться чувствами и вниманием противоположного пола.