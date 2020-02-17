ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ ⟩ Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

Весы

Начало недели у Весов пройдет как в пасторальной картине: нежные цвета и спокойные сюжеты домашней жизни. По гороскопу представителям этого Знака удастся сделать свои отношения тем самым источником счастья, который дарит положительные эмоции и силы. И это отличные новости, ведь на работе может свалиться много срочных дел. Спасением станут вечера с любимым человеком — чашка горячего чая, неспешные беседы и романтические взгляды.

Скорпион

На этой неделе любовь может настигнуть Скорпионов в самом необычном месте — в дороге, гостях или на рабочем совещании. Признаки приближающейся любви получится узнать по своему сердцебиению. По словам астрологов, новые чувства буквально рухнут с неба на голову, а дальше уже решать Скорпионам, что с этим делать. Но в ближайшие недели им точно не придется жаловаться на скуку и одиночество.

Стрелец

Чувства обрушатся внезапно и на Стрельцов, и те могут оказаться к ним не готовы. Погружение в вопросы денег, жилья и злободневных проблем часто отвлекает от хобби, друзей и личной жизни. Но на этой неделе звезды сузят круг интересов и укажут на то, что требует больше всего внимания. А чтобы не прогадать, рекомендуется воспользоваться техникой визуализации и нарисовать в красках свою счастливую жизнь — желание обязательно исполнится.

Козерог

Не секрет, что Козероги не из тех, кто способен на двойные игры. Но на этой неделе звезды могут испытать их на прочность, подбросив идею или предложение о не совсем этичном способе проведения досуга. Астрологи предупреждают: не стоит поддаваться искушению — дело не выиграет, а вот отношения пострадают. Лучше воспользоваться старыми проверенными способами: повысить свою ценность как внимательного партнера. И обязательно добавить легкости, маленьких радостей и волшебных минут в свои отношения.

Водолей

Водолеи — единственные в зодиакальном кругу, кому стоит начать подготовку к весне с этой недели. Иначе они могут и не заметить ее наступление. А все потому, что Водолеи перегружены мыслями, сомнениями, тревогами и проблемами. Звезды дают четкую рекомендацию: обязательно выделить себе время на любимые занятия и личную жизнь. Встречайте весну и вдыхайте воздух любви, он исцелит.

Рыбы