СКОРО МАСЛЕНИЦА! ⟩ Блины на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов

Блины на Масленицу можно подавать как самостоятельное блюдо, а можно использовать их как основу для других праздничных рецептов, пишет «Сегодня».

Запеканка из блинов с творогом и апельсинами в духовке

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты

Для теста:

1,5 стакана молока; 2 яйца; 1 ст.л. сахара; 1 стакан муки; 1 ст.л. оливкового масла; щепотка соли.

Для начинки: 400 г творога или творожной массы; 2 желтка; 2 ст.л. сахарной пудры; 0,5 стакана порезанной кураги.

Для сливочного соуса: 200 мл сливок 35%; 1 желток; 1 ч.л. крахмала; 1 ст.л. сахарной пудры; немного ванили.

Для апельсинового соуса: 1 апельсин; 2 ст.л. коричневого сахара; 2 ч.л. сливочного масла; 2 ст.л. апельсинового ликера или 1 ст.л. коньяка.

Способ приготовления:

Приготовить жидкое тесто из теплого молока, яиц, соли, сахара, оливкового масла и муки. Пожарить тонкие блины.

Форму для запекания смазать сливочным маслом. Творог протереть через сито, смешать с желтками, сахарной пудрой и курагой. Завернуть начинку в блинчики, сложить их в форму и приготовить соус. Сливки смешать с желтками, сахарной пудрой, ванилью и крахмалом. Залить соусом блинчики и запекать в духовке 180 ºС около 30 минут. За это время сливочная смесь должна загустеть, а блины – подрумяниться.

Пока готовятся блинчики, снять с целого апельсина цедру. На сковородке растопить сливочное масло, насыпать коричневый сахар и добавить цедру. Когда сахар начнет немного пузыриться, добавить сок одного апельсина. При желании можно добавить апельсинового ликера или коньяка. Проварить соус до легкого загустения и снять с огня. Вынуть блинчики из духовки, слегка охладить и полить апельсиновым соусом.

Курник с грибами и рисом

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты: тонкие блины; 300 г сметаны; 200 г вареного риса; 2 яйца; 4 луковицы; 500 г шампиньонов; 500 г фарша; 30 г сливочного масла; слоеное тесто; соль и специи – по вкусу; растительное масло.

Способ приготовления

Грибы обжарить с луком на сливочном масле. Фарш обжарить с луком. Тесто раскатать в пласт толщиной 0.3 см. Вырезать круг, приложив тарелку или формой для выпечки. Это будет основа курника. Положить на тесто два блина.

Вареный рис перемешать с жареным луком и вареными яйцами. Это будет первый слой. Накрыть его двумя блинами и смазать сметаной.

Следующий слой – обжаренный с луком фарш. Накрыть его блинами и смазать сметаной. Затем должны идти шампиньоны и блины, смазанные сметаной. Раскатать еще один пласт теста, накрыть пирог, подогнуть и защипать края. Вырезать в середине курника отверстие для выхода пара. Сверху неплотно вставить шарик из теста, смазать яичным желтком. Отправить в духовку и запекать при 180 ºС до золотистого цвета.

Блинные мешочки с начинкой

Время приготовления: 35 минут