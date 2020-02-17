Украшения и аллергия: какие металлы опаснее всего для здоровья

Аллергия на украшения — довольно распространенное явление. С ней сталкивается каждый десятый. Все дело в их составе. Редко какие ювелирные изделия состоят только из одного материала. Чистые металлы, золото, серебро и платина не вызывают аллергии, но очень часто для повышения прочности и блеска к ним добавляют другие сплавы, которые и вызывают неприятные реакции.
Аллергенные металлы
1. Никель
Также известен как «немецкое серебро». Похож на серебро, хотя совершенно его не содержит. Хорошо блестит, отличается устойчивостью к коррозиям и окислению, однако очень опасен для здоровья, о чем часто умалчивают.
3. Хром
Применяют для декоративного покрытия изделий — для окрашивания и усиления устойчивости к истиранию.
4. Кобальт
Как и хром, используется для верхнего слоя украшений, но, к сожалению, часто раздражает кожу.
5. Свинец
В основном содержится в недорогой бижутерии. Он делает ее более прочной. При этом чрезвычайно вреден.
6. Медь
Также используется при изготовлении бижутерии. Чистая медь безопасна, но она очень мягкая, поэтому к ней, как правило, добавляют никель.
7. Белое золото
Свой цвет белое золото получает благодаря сплаву – либо с никелем, либо с палладием. Первый стоит значительно дешевле, однако вреден. Палладий же не принесет проблем со здоровьем, но это редкий, а потому довольно дорогой материал.
К сожалению, покупая украшение, можно даже не узнать, есть ли у тебя на него аллергия или нет. Реакция чаще всего проявляется не сразу, а спустя несколько дней после ношения, так как металл воздействует на кожу постепенно. Все зависит от твоей индивидуальной чувствительности.
Первые признаки аллергической реакции
- Покраснение (чаще всего в местах соприкосновения украшения с кожей)
- Сыпь
- Зуд
- Отечность
При первых же симптомах аксессуар необходимо снять и только потом искать причину.
Кстати,
Лечение и профилактика: шесть главных правил
Чем ниже проба, тем выше риск возникновения аллергии. Покупай украшения в проверенных магазинах и выбирай хорошо зарекомендовавшие себя бренды.
Не стесняйся попросить у продавца паспорт изделия. Марки, которым нечего скрывать, обязательно его предоставляют. Там указан полный состав.
Кулоны, цепочки можно носить поверх одежды – опять же во избежание контакта с кожей.
Чтобы аллергия не стала сильнее, выпей антигистаминные препараты и смажь пораженные места успокаивающим кремом.
Выбирай гипоаллергенные сплавы.
Неалергенные металлы
1. Ниобий
Самый безопасный материал. Прочный, блестящий, не потускнеет со временем и не поддается коррозиям. Благодаря гипоаллергенности из него часто делают украшения для пирсинга. Подойдет даже тем, кто уже сталкивался с чувствительностью к металлам.
2. Титан
Отличается прочностью, но при этом легкостью. Сегодня из него делают самые разные украшения.
3. Родий
Украшений из него почти не делают, но часто используют для напыления — настоящее спасение для чувствительной кожи.
4. Сталь
Ищи на бирке маркировку 316L — отсутствие аллергии тебе гарантировано