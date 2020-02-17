Украшения и аллергия: какие металлы опаснее всего для здоровья

Аллергия на украшения — довольно распространенное явление. С ней сталкивается каждый десятый. Все дело в их составе. Редко какие ювелирные изделия состоят только из одного материала. Чистые металлы, золото, серебро и платина не вызывают аллергии, но очень часто для повышения прочности и блеска к ним добавляют другие сплавы, которые и вызывают неприятные реакции.

Аллергенные металлы

1. Никель

Самый агрессивный материал, может вызвать очень сильную аллергию (около 20% чувствительных к металлам людей страдают именно от никеля) . Из него делают абсолютно любые украшения, а также добавляют в драгоценные металлы. Однажды почувствовав реакцию на него, от аллергии ты не избавишься, она может становиться лишь сильнее.

К счастью, в последнее время производители качественных украшений отказываются от его использования.

2. Никелевое серебро (нейзильбер)

Также известен как «немецкое серебро». Похож на серебро, хотя совершенно его не содержит. Хорошо блестит, отличается устойчивостью к коррозиям и окислению, однако очень опасен для здоровья, о чем часто умалчивают.

3. Хром

Применяют для декоративного покрытия изделий — для окрашивания и усиления устойчивости к истиранию.

4. Кобальт

Как и хром, используется для верхнего слоя украшений, но, к сожалению, часто раздражает кожу.

5. Свинец

В основном содержится в недорогой бижутерии. Он делает ее более прочной. При этом чрезвычайно вреден. Свинец не только может стать причиной аллергии, он способен накапливаться в организме, вызывая со временем нарушения здоровья.

6. Медь

Также используется при изготовлении бижутерии. Чистая медь безопасна, но она очень мягкая, поэтому к ней, как правило, добавляют никель.

7. Белое золото

Свой цвет белое золото получает благодаря сплаву – либо с никелем, либо с палладием. Первый стоит значительно дешевле, однако вреден. Палладий же не принесет проблем со здоровьем, но это редкий, а потому довольно дорогой материал. При покупке украшений из белого золота обязательно смотри состав изделия.

Как проявляется аллергия

К сожалению, покупая украшение, можно даже не узнать, есть ли у тебя на него аллергия или нет. Реакция чаще всего проявляется не сразу, а спустя несколько дней после ношения, так как металл воздействует на кожу постепенно. Все зависит от твоей индивидуальной чувствительности.

Первые признаки аллергической реакции

Покраснение (чаще всего в местах соприкосновения украшения с кожей) Сыпь Зуд Отечность

При первых же симптомах аксессуар необходимо снять и только потом искать причину.

Кстати, аллергия на металлы может возникнуть в любом возрасте, даже если раньше она тебя не беспокоила.

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