Ничего я не хочу: что делать с ребенком, который перестал учиться

Дети не хотят идти в школу по разным причинам, причем нежелание делать домашнее задание — лишь меньшее из зол. Часто за прогулами и отказом от выполнения заданий скрываются психологические травмы, о которых ребенок стесняется рассказать родителям. WomanHit.ru разбирает кризисные случаи и способы выхода из них.

Повышенная нагрузка

Уже в начальной школе у малышей наблюдаются симптомы хронической усталости, которые родитель может посчитать за симуляцию и не уделить проблеме должного внимания. Бристольский университет провел исследование на 3000 школьников, систематически прогуливающих занятия и не выполняющих домашнее задание. Как оказалось, у 1% из них в ходе медицинского обследования была диагностирована хроническая усталость. Верное решение этой проблемы — делать перерывы между выполнением домашнего задания на игры и прогулки, а также соблюдать режим сна.

Конфликт с учителем

Дети ранимы, так что любое неосторожное слово взрослого может вызвать у них обиду. Чтобы исключить вариант того, что между вашим ребенком и преподавателем возникло недопонимание, понаблюдайте за их общением со стороны. Встретьте ребенка со школы возле его класса или заберите с группы продленного дня: если конфликта нет, малыш обязательно попрощается со взрослым перед уходом и улыбнется ему, а не незаметно выйдет из класса. Также стоит поговорить с родителями друзей вашего чада — узнайте, как они отзываются об учителе, что говорят их дети и попросите осторожно узнать, не было ли недавних конфликтов, связанных с вашим ребенком. Если выяснится, что преподаватель действительно негативно настроен против него, поговорите с учителем лично и постарайтесь мирно уладить конфликт.

Иные интересы

Дети, которые с возраста 4—6 лет профессионально занимаются спортом или творчеством, не видят смысла в усердной учебе. Для них намного важнее получить результаты в любимом деле, которое они видят смыслом своей жизни. Не зря в России организуют специальные спортивные школы, где учебе уделяется меньше внимания. Поговорите с ребенком и обсудите, хотел бы он перейти в такую школу, чтобы сосредоточиться на тренировках. Поверьте, успевать одновременно учиться на пятерки и выигрывать соревнования без угрозы психическому здоровью невозможно. Так что чем раньше вы определите приоритеты ребенка, тем ему будет проще в будущем.

Плохие отношения с одноклассниками

Проблема травли детей в школе, которая в иноязычной среде получила название «буллинга», встречается повсеместно. Гендиректор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Дениз Заварзин на конференции, посвященной этой проблеме, заявил, что «по их статистическим данным, все 100% [учеников] подвергаются буллингу — это люди, которых фактически травят». Конфликты проявляются в двух формах — психологического и физического насилия. Ни одна из них не проходит бесследно, если с ребенком не будет заниматься психолог. Вам же нужно подойти к классному руководителю и объяснить ситуацию, попросив найти решение конфликта. Предложите администрации школы пригласить эксперта по решению конфликтов или человека, умеющего устраивать тренинги на сплочение коллектива. Такая мера может помочь эффективнее, чем общение с родителями обидчиков.