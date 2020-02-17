Кейт Миддлтон дала новое интервью: о материнской вине, воспитании детей и тяжелых беременностях

Я с детства помню, как важно делать самые простые вещи, например, ходить на совместные прогулки с детьми. Как родители, мы всегда должны помнить, что, несмотря на все сложности, наши дети на всю жизнь запоминают именно такие самые простые моменты. Я стараюсь никогда об этом не забывать. У меня есть одна милая фотография Шарлотты, на которой она нюхает колокольчик, — как раз такие моменты очень много для меня значат. Я стараюсь каждый день отмечать что-то подобное, даже если это что-то незначительное и у меня совсем нет на это времени.

Что вы запомнили из своего детства? Как вы сидите над домашним заданием по выходным или как вместе с родителями готовите сосиски на огне? Я бы хотела, чтобы мои дети запомнили нас семьей, вместе идущей на пляж. Не хотелось бы, чтобы в их памяти остались моменты, связанные со стрессовой обстановкой в доме.