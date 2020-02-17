Финская система школьного образования привела Эстонию к первому месту в европейском рейтинге PISA

Школьное образование - эта тема волнует абсолютно всех. Youtube-канал «Балтия» рассказал об образовании в Эстонии. «"Балтия" – программа на русском языке о Балтии, о людях, живущих в Литве, Латвии и Эстонии, говорящих на разных языках, но об одном и том же», - сказано в описании канала.
На канале появилось видео под названием «Как Эстония опередила Финляндию», в котором Мария Андреева рассказала об образовании в Эстонии и о том, как «ученик превзошел учителя».
Видео начинается с рассказа Татьяны, уроженки России, которая уже 10 лет живет в Эстонии. Она закончила Тартуский Университет, выучила эстонский язык и теперь преподает русский язык в эстоноязычной школе.
Для Татьяны подход к обучению в Эстонии стал сюрпризом.
В российской школе у меня было ощущение, что "мы скроем все свои недостатки и покажем только самое лучшее", эстонские же школы говорят: "да, у нас вот это хорошо, а вот это у нас не получается".
За последние 20 лет Эстония проводила школьную реформу уже несколько раз. Ориентировались прежде всего на финскую модель, которая занимает лидирующие места в мировых рейтингах.
Директор филиала финской школы в Таллинне Рита Кемпайнен рассказала, что главная особенность финской системы в том, что у педагогов и учеников полная свобода действий - преподаватели могут сами выбирать, как учить, а дети - как учиться.
По рейтингу PISA, международной программе по оценке образовательных достижений учащихся — тесту, который оценивает грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике, в 2015 году по уровню знаний математики и естественных наук Эстония заняла третье место во всем мире, а в Европе - первое. Финны оказались пятыми в мировом рейтинге.