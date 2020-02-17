Финская система школьного образования привела Эстонию к первому месту в европейском рейтинге PISA

На канале появилось видео под названием «Как Эстония опередила Финляндию», в котором Мария Андреева рассказала об образовании в Эстонии и о том, как «ученик превзошел учителя».

Видео начинается с рассказа Татьяны, уроженки России, которая уже 10 лет живет в Эстонии. Она закончила Тартуский Университет, выучила эстонский язык и теперь преподает русский язык в эстоноязычной школе.

Для Татьяны подход к обучению в Эстонии стал сюрпризом.

В российской школе у меня было ощущение, что "мы скроем все свои недостатки и покажем только самое лучшее", эстонские же школы говорят: "да, у нас вот это хорошо, а вот это у нас не получается".

За последние 20 лет Эстония проводила школьную реформу уже несколько раз. Ориентировались прежде всего на финскую модель, которая занимает лидирующие места в мировых рейтингах.

Директор филиала финской школы в Таллинне Рита Кемпайнен рассказала, что главная особенность финской системы в том, что у педагогов и учеников полная свобода действий - преподаватели могут сами выбирать, как учить, а дети - как учиться.