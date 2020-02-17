Звезда «Кухни» в эротичном платье раскрыла секреты правильного питания

Российская актриса Елена Подкаминская, известная по сериалам «Кухня» и «ИП Пирогова», опубликовала в Instagram целую серию соблазнительных кадров, на которых позирует в сексуальном черном платье с глубоким декольте.

Элегантный наряд идеально подчеркнул сногсшибательную фигуру знаменитости: в частности, ее стройные ноги, хрупкие плечи и тонкую талию.

В подписи к посту Подкаминская рассказала, что ей помогает держать себя в превосходной форме. Оказывается, светская львица придает большое значение раздельному питанию. Она приучилась к нему еще в детстве, и до сих старается придерживаться здорового рациона.

«На завтрак, к примеру, глазунья с овощами или каша на воде с кусочком масла, если блинчики, то без сахара, меда, варенья, шоколадной пасты и конфитюра! Если обед, и сначала суп, то только овощной. Рыба или мясо — без картошки и хлеба, то есть без углеводов, но всегда с овощами и зеленью», — пояснила теледива.

Фанаты прислушались к советам Подкаминской. Они признались, что ради такой фигуры, как у звезды, готовы на любые жертвы.