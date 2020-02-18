Губкой какого цвета категорически нельзя мыть посуду!

Многие домохозяйки, даже не догадываются о том, что обычные губки для мытья посуды имеют скрытые возможности и предназначения. Кто-то считает, что производители специально выпускают губки разного цвета, чтобы не было так грустно, когда перед вам гора немытой посуды, пишет zen.yandex.ru.
Как говорится, век живи, век учись. Вроде привычное для всех дело - берем любую губку и моем посуду. Разумеется, что мы никогда не обращаем внимания на цвет покрытия обратной стороны.
Оказывается, разница есть. Для начала, давайте разберемся в том, из чего состоит губка для мытья посуды.
Губка состоит из двух склеенных частей: первая часть - это поролон, а вторая, более жесткая, это абразив. Остановимся на абразиве, большинство производителей в качестве абразивного материала использую так называемый скотч-брайт.
Cкотч-брайт - это нетканый материал, чем-то напоминающий мягкий войлок. Применяется данный материал на производстве, в авторемонте, для зачистки и полирования материалов.
Многие знают, что выбор наждачной бумаги для определенного вида работ зависит от номера зернистости, чем выше номер, тем меньше зернистость. При чем тут это, спросите вы. Дело в том, что скотч-брайт также имеет зернистость и нумерацию, от которого и зависит цвет продукта.
Например, классическая губка для посуды с зеленым абразивным покрытием. Чаще всего их можно встретить в магазине.
Зеленый и бордовый скотч-брайт - зернистость данного покрытия от P180 - 240. Практически это самое жесткое и агрессивное покрытие.
Что можно мыть таким губками? Кастрюли, сковороды, мыть можно все, что не боится царапин.
А вот губка с белым или желтым абразивным покрытием имеет зернистость P240-360. На вид никакого отличия, даже на ощупь вы не почувствуете разницы.
Но дело в том, что в отличие от зеленого материала, белый и желтый скотч-брайт не содержит абразивного минерала. Тем самым, возможность поцарапать посуду исключена.
Зеленый цвет
Его присваивают самым жестким материалам. Поэтому зеленый цвет говорит, что эта губка поможет справиться с любым загрязнениями. Но стоит более аккуратно чистить ею посуду с эмалью, чтобы не повредить.
Красный цвет
Скотч-брайт красного цвета менее жесткий. Он свободно устраняет загрязнения и присохшие остатки пищи, но все же уступает по «силе» зеленому. Вашей посуде не угрожает появление царапин и следов от интенсивного трения.
Желтый цвет
Такой цвет почти как нейтральный. Поэтому его и избрали для окрашивания самого легкого абразива, который нейтрально действует на очищаемую поверхность. Его смело можно применять для мытья фужеров и стеклянной посуды.
Есть аналоги разных цветов радуги, вот на них не нужно обращать внимания, так как это обычный краситель и моют такие губки намного хуже.
А какого обычно цвета вы покупаете губки для мытья посуды?