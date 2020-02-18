Мало кто знает, что цвет губки для посуды имеет огромное значение

Как говорится, век живи, век учись. Вроде привычное для всех дело - берем любую губку и моем посуду. Разумеется, что мы никогда не обращаем внимания на цвет покрытия обратной стороны.

Оказывается, разница есть. Для начала, давайте разберемся в том, из чего состоит губка для мытья посуды.

Губка состоит из двух склеенных частей: первая часть - это поролон, а вторая, более жесткая, это абразив. Остановимся на абразиве, большинство производителей в качестве абразивного материала использую так называемый скотч-брайт.

Cкотч-брайт - это нетканый материал, чем-то напоминающий мягкий войлок. Применяется данный материал на производстве, в авторемонте, для зачистки и полирования материалов.

Многие знают, что выбор наждачной бумаги для определенного вида работ зависит от номера зернистости, чем выше номер, тем меньше зернистость. При чем тут это, спросите вы. Дело в том, что скотч-брайт также имеет зернистость и нумерацию, от которого и зависит цвет продукта.

Например, классическая губка для посуды с зеленым абразивным покрытием. Чаще всего их можно встретить в магазине.

Зеленый и бордовый скотч-брайт - зернистость данного покрытия от P180 - 240. Практически это самое жесткое и агрессивное покрытие.

Что можно мыть таким губками? Кастрюли, сковороды, мыть можно все, что не боится царапин.

А вот губка с белым или желтым абразивным покрытием имеет зернистость P240-360. На вид никакого отличия, даже на ощупь вы не почувствуете разницы.

Но дело в том, что в отличие от зеленого материала, белый и желтый скотч-брайт не содержит абразивного минерала. Тем самым, возможность поцарапать посуду исключена.

Зеленый цвет

Его присваивают самым жестким материалам. Поэтому зеленый цвет говорит, что эта губка поможет справиться с любым загрязнениями. Но стоит более аккуратно чистить ею посуду с эмалью, чтобы не повредить.

Красный цвет

Скотч-брайт красного цвета менее жесткий. Он свободно устраняет загрязнения и присохшие остатки пищи, но все же уступает по «силе» зеленому. Вашей посуде не угрожает появление царапин и следов от интенсивного трения.

Желтый цвет

Такой цвет почти как нейтральный. Поэтому его и избрали для окрашивания самого легкого абразива, который нейтрально действует на очищаемую поверхность. Его смело можно применять для мытья фужеров и стеклянной посуды.

Есть аналоги разных цветов радуги, вот на них не нужно обращать внимания, так как это обычный краситель и моют такие губки намного хуже.