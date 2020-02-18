ОБНАЖЕННЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ ⟩ Полуголые красотки дефилировали на показе коллекции нижнего белья Marc & Andre в Melior Clinics
В Mеlior Clinics в честь дня влюбленных прошел восхитительный вечер красоты, куда были приглашены преданные клиентки клиники.
Гостьи увидели новую коллекцию нижнего белья бренда Marc & Andre, которую показали известные эстонские фитнес-модели. На мероприятии была представлена новая омолаживающая процедура Melior Signature Lifting, сочетающая в себе плазмолифтинг и лазерную процедуру на аппарате Elos Sublime, тренер по фитнесу и специалист по правильному питанию Кристина Нуут рассказала о правильном питании и его важности для организма. Гости вечера узнали, как правильно и без слез подготовиться к лету с помощью тренировок и косметологических процедур для тела.
Клиника красоты Melior Clinics была основана в 2013 году и имеет все медицинские лицензии. В клинике принимают врачи и косметические специалисты с большим опытом работы в области лазерной и аппаратной косметологии. Клиника расположена в самом центре города на 5 этаже торгового центра Стокманн и открыта для клиентов каждый день.