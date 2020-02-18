ОБНАЖЕННЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ ⟩ Полуголые красотки дефилировали на показе коллекции нижнего белья Marc & Andre в Melior Clinics

Гостьи увидели новую коллекцию нижнего белья бренда Marc & Andre, которую показали известные эстонские фитнес-модели. На мероприятии была представлена новая омолаживающая процедура Melior Signature Lifting, сочетающая в себе плазмолифтинг и лазерную процедуру на аппарате Elos Sublime, тренер по фитнесу и специалист по правильному питанию Кристина Нуут рассказала о правильном питании и его важности для организма. Гости вечера узнали, как правильно и без слез подготовиться к лету с помощью тренировок и косметологических процедур для тела.