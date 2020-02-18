Оксана Воеводина: «Спустя два дня после свадьбы выяснилось, что я была не единственной женой экс-короля Малайзии»

Сказка о россиянке, которая вышла замуж за малазийского короля, обернулась кошмаром. Мухаммед V отказывается признавать себя отцом маленького Леона, а сама Оксана Воеводина получает угрозы и вынуждена носить оружие. Что же на самом деле произошло в монаршей семье? Модель поделилась откровениями, рассказывает «Стархит».
Новый выпуск шоу «Док-Ток» был посвящен Оксане Воеводиной, которая переживает тяжелый разрыв с экс-королем Малайзии. На этот раз ведущая программы Ксения Собчак отказалась от формата экранизации событий в виде документального фильма, а предоставила модели право самой рассказать обо всем, что происходило между ней и бывшим супругом.
Модель призналась, что вскоре после пышной свадебной церемонии в Барвихе, узнала о существовании другой женщины в жизни Мухаммеда V. «Спустя два дня все перевернулось, — вспоминала она. — Мой бывший супруг находился в ванной комнате, когда зазвонил телефон. На экране было имя Боб, я была уверена, что это его друг из Америки, который хотел поздравить со свадьбой. Я подняла трубку и услышала истеричный женский голос, который прокричал, что она жена, чтобы я никогда не смела брать телефон ее мужа. Фарис вышел, и я спросила, что происходит. Он выхватил у меня мобильный и ушел в другую комнату».
Экс-король Малайзии заявил, что общается с бывшей только для того, чтобы решить проблемные финансовые вопросы. «Он собирался продать кое-какую недвижимость, затем окончательно разорвать с ней отношения. Так, спустя два дня после свадьбы выяснилось, что я была не единственной его женой. Причем мы полтора года жили вместе», — делилась Оксана.
Но экс-король уверял, что Воеводина — первая его супруга. В качестве доказательства даже предоставил особый брачный сертификат. Избранница Мухаммада V надеялась, что несмотря на традицию многоженства, навсегда останется для любимого единственной. «У нас большая разница в возрасте — 23 года. Я была уверена, что взрослому человеку, у которого нет детей, не захочется находить себе кого-то другого, так как он уже отгулял», — призналась модель в эфире.
Однако сейчас от красивой сказки не осталось и следа. Воеводина объявила о продаже свадебного платья, которое создал для нее Валентин Юдашкин, за 2 миллиона рублей (Почти 29 000 евро), чтобы ничего не напоминало о неудачном браке.
Но дело не только в неприятных воспоминаниях: сегодня 27-летняя Оксана вынуждена озираться по сторонам и держать при себе оружие, поскольку с недавних пор стала получать анонимные угрозы. «Они идут не совсем от моего бывшего мужа, а из других источников. Мне кажется, это дворцовые игры. У них уже случались ситуации в семье, когда велась борьба за трон», — делилась модель в шоу «Док-Ток».