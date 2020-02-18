Оксана Воеводина: «Спустя два дня после свадьбы выяснилось, что я была не единственной женой экс-короля Малайзии»

Новый выпуск шоу «Док-Ток» был посвящен Оксане Воеводиной, которая переживает тяжелый разрыв с экс-королем Малайзии. На этот раз ведущая программы Ксения Собчак отказалась от формата экранизации событий в виде документального фильма, а предоставила модели право самой рассказать обо всем, что происходило между ней и бывшим супругом.

Модель призналась, что вскоре после пышной свадебной церемонии в Барвихе, узнала о существовании другой женщины в жизни Мухаммеда V. «Спустя два дня все перевернулось, — вспоминала она. — Мой бывший супруг находился в ванной комнате, когда зазвонил телефон. На экране было имя Боб, я была уверена, что это его друг из Америки, который хотел поздравить со свадьбой. Я подняла трубку и услышала истеричный женский голос, который прокричал, что она жена, чтобы я никогда не смела брать телефон ее мужа. Фарис вышел, и я спросила, что происходит. Он выхватил у меня мобильный и ушел в другую комнату».

Экс-король Малайзии заявил, что общается с бывшей только для того, чтобы решить проблемные финансовые вопросы. «Он собирался продать кое-какую недвижимость, затем окончательно разорвать с ней отношения. Так, спустя два дня после свадьбы выяснилось, что я была не единственной его женой. Причем мы полтора года жили вместе», — делилась Оксана.

Но экс-король уверял, что Воеводина — первая его супруга. В качестве доказательства даже предоставил особый брачный сертификат. Избранница Мухаммада V надеялась, что несмотря на традицию многоженства, навсегда останется для любимого единственной. «У нас большая разница в возрасте — 23 года. Я была уверена, что взрослому человеку, у которого нет детей, не захочется находить себе кого-то другого, так как он уже отгулял», — призналась модель в эфире.

Маленький Леон — потенциальный наследник престола Малайзии

Однако сейчас от красивой сказки не осталось и следа. Воеводина объявила о продаже свадебного платья, которое создал для нее Валентин Юдашкин, за 2 миллиона рублей (Почти 29 000 евро), чтобы ничего не напоминало о неудачном браке.