ОТВЕЧАЮТ СТИЛИСТЫ ⟩ Как правильно расчесывать волосы

Как правильно расчесать запутанные волосы? Можно ли расчесывать мокрые волосы? Какую выбрать расческу? На эти вопросы Cosmo отвечает сегодня.

Как правильно расчесывать волосы

Стилисты предлагают несколько хитростей, зная которые вы сможете быстро привести в порядок свою прическу.

1. Выбирайте расческу в соответствии с вашим типом волос. Для густых подходят массажные щетки, для тонких — гребни с редкими зубьями. Сухие, поврежденные и окрашенные волосы бережно распутает силиконовый гребень. А вот от металлических расчёсок лучше отказаться всем.

2. Расчесывайте волосы от кончиков к корням. Сначала аккуратно распутайте расческой концы, а затем поднимайтесь вверх. Придерживайте пряди рукой, чтобы не тянуть их и не травмировать волосяные фолликулы.

3. Используйте несмываемый кондиционер. Он разгладит чешуйки волоса и облегчит скольжение расчески. К тому же несмываемые спреи, кремы и масла ухаживают за локонами, снимают статическое электричество и предотвращают дальнейшее спутывание.

Как расчесать запутанные волосы

Обладательницы тонких, длинных и сухих волос, вы в зоне риска! Пряди именно такого типа больше всего подвержены спутыванию. К счастью, есть отличные способы этого избежать.

1. Чтобы пряди не путались, после мытья всегда наносите кондиционер и ополаскивайте шевелюру прохладной водой.

2. Раз в неделю делайте увлажняющие и питательные маски.

3. Перед расчесыванием не забывайте обрабатывать волосы несмываемым средством.

4. Следите за состоянием локонов, регулярно подстригайте секущиеся кончики.

5. Длинные волосы на ночь заплетайте в свободную косу.

Если волосы скатались в колтун, не нужно отчаянно раздирать его расческой. Лучше сделайте следующее: вымойте голову, нанесите кондиционер, затем смойте. Подсушите волосы полотенцем. Возьмите гребень с редкими зубьями и бережно расчешите волосы от кончиков к корням — от узелков не останется и следа.

Некоторые могут возразить, что нельзя расчесывать мокрые волосы. Об этом мы поговорим далее.

Можно ли расчесывать мокрые волосы

Распространено мнение, что нельзя расчесывать мокрые волосы. Действительно, во влажном состоянии пряди более хрупки и уязвимы. Но стилисты всё же утверждают, что расчесывать мокрые волосы можно, соблюдая следующие правила.

1. Нанося кондиционер или маску после мытья волос, тщательно, но аккуратно прочешите их расческой с редкими зубьями.

2. Если вы уже смыли кондиционер, выдавите на ладони несколько капель масла для волос и разберите пряди руками. Затем можно расчесываться обычным способом.