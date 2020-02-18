СОЧНО И СЫТНО ⟩ Аппетитная курица в соусе песто с обжаренными овощами

Итальянский соус песто придаст мясу пикантность, а спаржа и томаты отлично подойдут в качестве гарнира и сделают блюдо сочным и сытным, рекомендует «Домашний Очаг».
Время подготовки - 15 мин
Время приготовления - 15 мин
Общее время приготовления - примерно 30 мин.
Ингредиенты:
оливковое масло - 2 столовые ложки
куриные бедра (без кожи и костей) - 500 г
вяленые томаты (не забудьте слить масло) - 50 г
спаржа зеленая - 500 г
соус песто - 60 г
желтые и красные томаты черри - 200 г
соль, перец - по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте большую сковороду и добавьте 2 столовые ложки оливкового масла. Нарезанные полосками куриные бедра выложите на сковороду и посолите. Порежьте вяленые томаты и половину (25 г томатов) обжаривайте вместе с курицей на среднем огне 5-10 минут, периодически переворачивая, до полной готовности мяса. После уберите курицу с томатами из сковороды, оставив в ней масло.
Отрежьте жесткие кончики спаржи, выложите в ту же сковороду и посолите. Добавьте оставшуюся половину томатов и обжаривайте со спаржей на среднем огне 5-10 минут, пока спаржа полностью не приготовится. Обжаренные овощи выложите на отдельную тарелку.
Добавьте к курице соус песто, тщательно перемешайте и прогрейте в той же сковороде на медленном огне 1-2 минуты, затем снимите с плиты. Порежьте пополам томаты черри и добавьте к мясу. Готовое блюдо выложите на тарелку со спаржей.