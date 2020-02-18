Два знака Зодиака, представительницы которых выйдут замуж за миллионера в 2020 году

По статистике, чаще всего представительницы слабого пола ищут в Интернете гороскопы, которые ответят всего на два их вопроса: «когда замуж» и «будут ли деньги»? Выяснилось, что некоторым женщинам в этом году повезет в обеих сферах. Астрологи назвали представительниц двух знаков Зодиака, которые в 2020 году сыграют свадьбу с миллионерами, пишут «Экспресс-новости».

Стрелец

Ни один мужчина не устоит перед этим идеальным «коктейлем» из невероятной красоты, обаяния, мудрости и доброты. Родственники и приятели женщины-Стрельца знают, что даже в случае самой трудной ситуации всегда можно рассчитывать на ее помощь и поддержку. Неудивительно, что жених-миллионер не сможет упустить из вида эту умницу.

Астрологи уверены — брак женщины-Стрельца, устроенный в 2020 году, обязательно будет долгим и счастливым.

Водолей

Витающая в облаках, романтичная, сострадательная, мечтательная и вечно ратующая за «мир во всем мире»… Кажется, что это вовсе даже и не девушка, а какой-то добрый пришелец или фея появились на Земле, чтобы всех здесь сделать чуть более радостными.