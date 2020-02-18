ЧЕРНОЕ НАДЕВАТЬ! ⟩ Под таким дресс-кодом прошла увлекательнейшая вечеринка «Бабье утро» в кинотеатре

15 февраля в Таллинне в кинотеатре Coca-Cola Plaza прошла очередная популярная вечеринка #Бабьеутро. Все гости должны были явиться в черном на показ фильма «Марафон желаний». Кинодень total black удался на славу!
Это была четвертая вечеринка формата #бабье утро. По словам идейной вдохновительницы и организатора мероприятий только для женщин Валерии Зимба, было игристое, кофейные напитки, множество десертов, суши, фотозона.
Следующее «Бабье утро» состоится уже скоро - 14 марта. Валерия собирает гостей на французский завтрак, где все смогут попробовать нарисовать картины с помощью профессиональных художников FlashArt.
Записаться на вечеринку можно в Instagram Валерии.