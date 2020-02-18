Милла Йовович сообщила о состоянии тяжелобольной дочери

Актриса вместе с малышкой скоро будут выписаны из больницы. Милла Йовович заверила, что Оушен стало лучше.

В своем Instagram-аккаунте звезда посетовала, что у дочери много маленьких царапин на пятках в тех местах, где врачи брали кровь на анализы. Артистка призналась, что когда думает об этом, у нее начинает болеть сердце.

Милла Йовович выразила надежду на то, что свежий анализ крови подтвердит положительную динамику состояния дочери. Напомним, что долгое время врачи не хотели выписывать знаменитость с ребенком из роддома. Ситуация была критичной. Семья и поклонники актрисы не на шутку волновались.

Милла Йовович рассказала, что медики посоветовали ей с Оушен побольше есть. Кроме того, малышке назначили лечение под специальным фотоодеялом. Теперь курс завершен. Звездная мама с дочкой готовятся к выписке из перинатального центра.