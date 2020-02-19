ЭТО ПРОРЫВ! ⟩ Впервые в миланской Неделе моды участвует и эстонский бренд

Бренд NYMF покажет себя во всей красе 22 февраля в 18.00 по эстонскому времени!

В коллекции представлено десять платьев, также у дизайнера есть великолпеная возможность открыть свой pop-up бутик на два дня. Другие участники Milano Fashion Week известын хорошо всем любителям и ценителям моды – Laura Biagiotti, Prada, Gucci, Moschino, Versace, Giorgio и Emporio Armani, Atsushi Nakashima, Fendi и другие именитые торговые марки.