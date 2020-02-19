Глаукома: может ли работа за компьютером спровоцировать болезнь глаз

Если у вас перед глазами появились непонятные светящиеся точки, вспышки, блики, то немедленно идите к врачу, — говорит офтальмолог Дарья Гончар. — Людям, которые входят в группу риска, нужно консультироваться у офтальмолога два раза в год. Это касается тех, у кого есть ближайшие родственники с глаукомой. В группе риска также те, кто страдает сильной близорукостью или дальнозоркостью, и пожилые люди после 65 лет.