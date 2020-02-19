Глаукома: может ли работа за компьютером спровоцировать болезнь глаз

Глаукома — это заболевание глаз, которое характеризуется повышением внутриглазного давления. Начало недуга протекает бессимптомно, однако если лечение этого коварного заболевания не проводится, то постепенно сужается поле зрения — пациент перестает замечать расположенные сбоку объекты. Дальнейшее отсутствие лечения приводит к прогрессирующему снижению зрения. Причем со временем возможно наступление полной слепоты. Зрение, утраченное вследствие глаукомы, не восстанавливается, пишет Сегодня.
Симптомы глаукомы
Если у вас перед глазами появились непонятные светящиеся точки, вспышки, блики, то немедленно идите к врачу, — говорит офтальмолог Дарья Гончар. — Людям, которые входят в группу риска, нужно консультироваться у офтальмолога два раза в год. Это касается тех, у кого есть ближайшие родственники с глаукомой. В группе риска также те, кто страдает сильной близорукостью или дальнозоркостью, и пожилые люди после 65 лет.
Причины плохого зрения
Глаукома редко может развиться от длительной работы за компьютером или планшетом. Но все же может. Потому что при напряженном вглядывании в экран мышцы глаз напрягаются. При этом вырабатывается больше внутриглазной жидкости. Плохая освещенность рабочего места способствует блокировке угла камеры глаза, где эта жидкость находится. Вследствие этого возможно повышение внутриглазного давления.
6 советов для здоровых глаз:
- Рабочее место обязательно должно быть освещено слева.
- Когда смотрите телевизор по вечерам, нужна подсветка.
- Чтобы глаза не уставали, нужно периодически смотреть на удаленные предметы. Если помещение, где вы работаете, маленькое, подойдите к окну и посмотрите вдаль 5–7 минут. Затем переведите взгляд на близкие предметы, снова на дальние. Таким образом вы разгружаете глаза, улучшая кровообращение.
- Обязательно отвлекайтесь от работы каждые 30 минут.
- Отлично тренируют глаза контрастные компрессы. Прижмите к закрытому глазу влажное полотенце, смоченное в теплой воде, подержите 2 минуты. Затем — смоченное в прохладной воде.
- Но самое главное, если ваша работа связана с напряжением глаз, вовремя проходите обследование у офтальмолога. Только так можно обнаружить глаукому на ранних стадиях.