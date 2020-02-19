Дизайнер с мировым именем Léka New York станет хедлайнером на Tallinn Kids Fashion Week

Модели Léka публикуют Vogue, Harper’s Bazar, L’Officiel, Cosmopolitan. Коллекции Leka выбирают для съемок и выхода в свет Леди Гага, Хайди Клам, Бейонсе, Рита Ора, Коко Роша, Нюша, Кети Топурия, Ханна, Ирина Дубцова, Катя IOWA, Zivert и многие другие.

Léka - участник недели моды в Нью Йорке, дизайнер года 2014 в Санкт-Петербурге. Léka вошла в ТОП-100 независимых дизайнеров Нью-Йорка 2015, в ТОП 40 из 50 000 дизайнеров со всего мира конкурса World of Wearable Art 2016, финалист конкурса MBFWR Italy calls Russia 2016, в ТОПе 12 дизайнеров в категории Leather Milano Unica (Milan 2016). Британский Vogue в 2016 году выбирает Leka как бренд, который нужно знать. В октябре 2018 года бренд Leka запускает детскую линию одежды. Презентация коллекции и шоу состоялась в Москве в рамках Moscow Fashion Week.

Нюша в одежде Leka ФОТО: Промо

Теперь маленькие таллиннские модники и модели получают уникальную возможность выйти на подиум в одежде от Лека и других модных дизайнеров. Например, от бутика эксклюзивной одежды для детей O&O и других.

По словам одного из организаторов фестиваля Людмилы Карпиковой, детская мода - отличный способ выразить свое отношение к жизни, стильная одежда - неотъемлемая часть молодежной культуры. «Да, сейчас в магазинах много недорогой детской одежды масс-маркета. Но позволяет ли она выразить свою индивидуальность? Если вы и ваш ребенок ищете что-то новое в мире детской моды, то добро пожаловать на Tallinn Kids Fashion Week ©. Локацией для мероприятий послужит культовый Котел культуры. Наша миссия – создать условия для развития детей Эстонии в сфере дизайна и моды, предоставляя площадку и возможности для творчества. Важной целью также является увеличение количества брендов одежды, которые создают качественный продукт для детей в Эстонии, повышение осведомленности и эстетических требований будущих поколений к товарам и услугам, - рассказала Людмила. - Хотите чтобы ваш ребёнок вышел на подиум в одежде от топового мирового дизайнера моды Leka New York, коллекции которой прочно заняли подиумы Нью-Йорка, и их можно найти в бутиках Парижа и Лондона, чей показ только прошел на Московской неделе моды? Тогда ждем вас 5 апреля в Котле культуры на Tallinn Kids Fashion Week ©».

Агентство Angel Models Agency приглашает к сотрудничеству юных моделей для участия в показе. У вас будет уникальная возможность поработать с мировыми знаменитостями! Все вопросы на тему сотрудничества просим присылать на электронную почту angelmodelseu@gmail.com с темой Tallinn Kids Fashion Week ©.

Детская коллекция Leka ФОТО: Промо

Tallinn Kids Fashion Week © – это тренды сезона, новые веяния, акценты, все то, что можно увидеть первыми и дать это своим детям! Это место, где можно будет вдохновиться лучшими показами. Билеты на фестиваль в ближайшее время поступят в продажу в Piletilevi.