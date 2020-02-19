Любовный эликсир: работают ли афродизиаки или это пустая трата денег

Что говорит наука

По данным Калифорнийского центра сексуального здоровья, наибольшие перспективы для использования в качестве афродизиаков имеют гинкго, женьшень, перуанская мака и якорцы.

Эти четыре продукта изучались медицинскими исследователями, благодаря чему были сделаны выводы об их положительном воздействии на сексуальную функцию. Но однозначного ответа на вопрос о действенности афродизиаков нет: если одно исследование показывает положительные результаты, то в другом эти результаты не подтверждаются.

Небольшое научное испытание показало, что гинкго может использоваться для лечения эректильной дисфункции, но дальнейшие исследования опровергли полученные результаты.

Кроме того, необходимо помнить о том, что эти продукты подходят не всем — многие из них имеют обширный список противопоказаний. Например, женьшень не рекомендован при гипертонии, бессоннице и нервном перенапряжении, а гинкго, в свою очередь, повышает риск кровотечений.

Основываясь на данных научных фактах, можно сделать вывод, что универсального средства, усиливающего сексуальное желание, не существует. Каждый организм индивидуален, и одно и то же средство может как принести ощутимую пользу, так и нанести вред.

Как могут работать афродизиаки

Многие люди с уверенностью заявляют, что афродизиаки действительно помогли им восстановить сексуальную функцию. Однако речь в данном случае может идти о непрямом воздействии.

Известно, что такие продукты как женьшень или лимонник обладают общеукрепляющим действием и помогают восстановить силы. Кроме того, корень женьшеня отлично помогает справиться с симптомами менопаузы. И здесь все закономерно: если восстановлено нормальное функционирование организма, в норму приходит и либидо.

Еще один интересный пример: устрицы содержат рекордное количество цинка. Если человек с дефицитом начинает употреблять этот морепродукт, его самочувствие улучшается, после чего восстанавливается и сексуальная активность. Иными словами, если цинка не хватает, то устрицы усилят либидо, а если дефицита нет, то все останется на своих местах.

Тебе это только кажется

Не стоит забывать и об эффекте плацебо. Искренняя вера человека в то, что шафран, мускатный орех или миндаль способны стимулировать сексуальное желание, иногда действительно способна творить чудеса. Конечно, в данном случае речь идет о самовнушении и определенном настрое, помогающем добиться желаемого.

Американский ученый в области питания Элейн Маги также связывает действие афродизиаков с психологической составляющей. По словам эксперта, если человек знает, что тот или иной продукт содержит афродизиак, он на подсознательном уровне связывает его с сексом.

В итоге после употребления этого продукта у человека действительно усиливается сексуальное влечение. В дальнейшем он начинает верить в действие того или много вещества, в результате чего его сексуальная жизнь улучшается.

«Самый мощный афродизиак из всех существующих – это разум, – отмечает основатель института здоровья Джон Реннер, – сложно оценивать реальные свойства продукта, если ты знаешь и веришь, что в нем содержится афродизиак»

Люди и сами способны создавать «волшебные» продукты. Так, например, усиливающим половое влечение может стать даже алкоголь. Сексуальные проблемы часто являются следствием робости и неуверенности в себе. И поскольку спиртные напитки снимают психологическое напряжение, то после их употребления человек становится более раскрепощенным и решительным.

Некоторые ученые советуют принимать в качестве личного афродизиака те продукты, которые употреблялись человеком перед удачным сексуальным опытом — приятные воспоминания улучшат настроение и усилят желание. Все это говорит о том, что психологическая составляющая порой имеет решающее значение в данном вопросе.