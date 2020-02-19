Оксана Самойлова опубликовала первое селфи с новорожденным сыном

Я все. Родила нашего такого долгожданного сына. Давид. 18.02.2020,

— написала Самойлова.

Спасибо, роднуля! Я люблю тебя!

— ответил на снимок жены Джиган.

К поздравлениям поклонников пары присоединились и их звездные друзья — так, теплые слова в адрес счастливых родителей написали Лена Перминова, Наталья Ионова, Анна Семенович и многие другие.

Напомним, что роды Самойловой прошли в Майами, куда она с мужем и детьми улетела за несколько недель до появления на свет своего сына. Сам Джиган присутствовал на родах и перерезал пуповину малышу.

Слухи о беременности Самойловой появились в октябре прошлого года. Спустя несколько недель после этого она их подтвердила, опубликовав в инстаграме снимок, на котором продемонстрировала округлившийся живот.