Оксана Самойлова опубликовала первое селфи с новорожденным сыном

Вчера 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган стали родителями в четвертый раз — у пары родился долгожданный сын. Преисполненный радости отец сразу же поделился снимками с новорожденным в своем инстаграме, а спустя несколько часов фото с сыном и мужем опубликовала и счастливая мать, пишет Сплетник.
Я все. Родила нашего такого долгожданного сына. Давид. 18.02.2020,
— написала Самойлова.
Спасибо, роднуля! Я люблю тебя!
— ответил на снимок жены Джиган.
К поздравлениям поклонников пары присоединились и их звездные друзья — так, теплые слова в адрес счастливых родителей написали Лена Перминова, Наталья Ионова, Анна Семенович и многие другие.
Напомним, что роды Самойловой прошли в Майами, куда она с мужем и детьми улетела за несколько недель до появления на свет своего сына. Сам Джиган присутствовал на родах и перерезал пуповину малышу.
Слухи о беременности Самойловой появились в октябре прошлого года. Спустя несколько недель после этого она их подтвердила, опубликовав в инстаграме снимок, на котором продемонстрировала округлившийся живот.
Супруги, которые женаты семь лет, также воспитывают трех дочерей: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю.