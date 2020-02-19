Сын Павла Прилучного все больше становится похож на отца

Недавно старший сын артистов отпраздновал день рождения, в честь чего Агата решила устроить мальчику настоящую фотосессию. Кадры Муцениеце выложила в своем микроблоге. На снимках, где Тимофей делает серьезное лицо, он поразительно похож на своего знаменитого отца.

Все мамы считают своих сыновей красавчиками, но этот… Реально красавчик!

— поделилась своими эмоциями Агата, которая осталась в восторге от работы фотографа.

Поклонники также завалили Тимофея комплиментами, многие отметили, что с возрастом мальчик все больше становится похож на Павла Прилучного.