Сын Павла Прилучного все больше становится похож на отца

Павел Прилучный и Агата Муцениеце вместе уже около девяти лет, за это время у них родился сын Тимофей и дочка Мия, пишет Экспресс газета.
Недавно старший сын артистов отпраздновал день рождения, в честь чего Агата решила устроить мальчику настоящую фотосессию. Кадры Муцениеце выложила в своем микроблоге. На снимках, где Тимофей делает серьезное лицо, он поразительно похож на своего знаменитого отца.
Все мамы считают своих сыновей красавчиками, но этот… Реально красавчик!
— поделилась своими эмоциями Агата, которая осталась в восторге от работы фотографа.
Поклонники также завалили Тимофея комплиментами, многие отметили, что с возрастом мальчик все больше становится похож на Павла Прилучного.
«Манера папы», «Красавчик еще тот, как же он похож на папу», «Так похож на обоих», — считают поклонники семьи.