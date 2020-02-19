Восемь причин, почему тебе на самом деле нечего надеть

Почти все девушки хоть раз в жизни жаловались, что им нечего надеть. Удивительно, но эта определенно трагическая ситуация, как правило, не зависит ни от дохода, ни от величины гардероба. Что за наваждение?
Заложницы образа
Мужчины веселятся: «Надеть нечего, складывать некуда. Эх, нам бы ваши проблемы...» Стоп! А почему, собственно, «нечего надеть» — типично женская беда? Парни лучше умеют комбинировать вещи? Ерунда! Им все равно, как они выглядят? Вроде бы нет.
Тут самое время поговорить о том, насколько разные требования общество предъявляет к внешнему виду мужчин и женщин. Нам, чтобы чувствовать себя красивыми и уверенными, нужно продумать гардероб до мелочей. Одеться одновременно стильно, модно, по фигуре, по возрасту, по ситуации. Мужчине же для счастья вполне достаточно облачиться в чистое и глаженое, а если он еще и не щеголяет в носках под сандалиями, то может считаться стильным.
Основные причины
1. Небрежно подобранный гардероб
Вот основная причина, по которой нам часто нечего надеть. Может быть, тебе не хватает базовых вещей, позволяющих на их основе построить универсальный гардероб с комплектами на любой случай.
Стилисты регулярно публикуют списки необходимой одежды, сверься с ними, посмотри, чего именно у тебя нет, и восполни пробелы. Или, возможно, ты склонна к спонтанным покупкам в духе «умру, если прямо сейчас эта роскошная юбка не станет моей, а уж с чем ее носить, я как-нибудь придумаю». Но, увы, юбка далеко не всегда находит себе достойную пару. И получается, что шкаф полон красивых вещей, которые не сочетаются друг с другом.
Справиться с импульсивными и ненужными покупками помогает правило: между «увидела», «захотела» и «купила» должен пройти хотя бы день. Это время нужно потратить на медитации и нелегкие думы о том, с чем комбинировать обновку. Минимум три наряда! Такой метод особенно пригодится, если ты неизменно теряешь волю на распродажах, а надпись «Скидка 80%» действует на тебя магическим образом и заставляет немедленно открывать кошелек.
2. Одежда не подходит к образу жизни
Обычная девушка делит время между работой и семьей. Ни на что другое его просто не остается. И если при таком раскладе покупать вместо удобных блузок и джемперов декольтированные платья с пайетками, то в чем же идти в офис в понедельник и во все следующие дни? Оцени свой образ жизни и пойми, какие вещи тебе действительно нужны.
Одна девушка-фрилансер, задумавшись на эту тему, обнаружила, что у нее есть десять вечерних нарядов и ни одного домашнего костюма. Сидеть перед компьютером в стразах и бархате, может, и красиво, но точно неудобно. Также стоит подумать о том, почему ты покупаешь не «свою» одежду, чего тебе не хватает и как на самом деле можно заполнить эту пустоту.
3. Вещи не подходят под фигуру
Еще одна ловушка — самообман из серии: «Это платье узковато, но я как раз собиралась худеть. Через пару месяцев будет сидеть как влитое». Получается, что девушка одевает себя не реальную, а идеальную. Другой вариант: исходя из логики «когда похудею, тогда и буду носить», отказываться от покупки вещей. Это дурной способ наказать тело за несоответствие идеальным параметрам. Понятно, что здесь работать нужно в первую очередь над принятием себя. Отказ от покупок проблему вряд ли решит.
Теоретически одеваться красиво можно при любых формах. Но тут есть некоторые сложности: многие бренды останавливаются на пятидесятом размере. Ты больше? Ищи где хочешь. Да и рекламируют одежду худосочные модели, поэтому сложно представить, как она будет выглядеть на реальной девушке. Однако в последнее время ситуация меняется: все больше компаний выпускают каталоги с моделями plus size и соответственно шьют для них вещи.
4. Одежда не соответствует твоему характеру
То, что на тебе надето, — фактически послание окружающему миру, которое считывается в первые секунды знакомства. Наряд может рассказать о настроении, социальном и личном статусе, увлечениях и профессии. Стив Джобс с его черными водолазками, например, громко заявлял: «Я человек-бренд, я крут, мне не нужно ходить по магазинам, чтобы вы меня любили».
Так вот состояние «нечего надеть» нередко возникает потому, что мы нечетко представляем, что хотим рассказать о себе, или не находим в своем гардеробе одежды, чтобы выразить это послание. Теперь представь, что ты пишешь эссе не тему «Кто я такая», только вместо обычных слов называешь предметы одежды. Какой стиль, какие цвета, ткани, фасоны помогут тебе выразить себя?
5. Сравниваешь себя с другими
Благодаря глянцевым журналам и социальным сетям, мы можем погрузиться в идеально красивую жизнь селебрити. Глядя на чужую роскошь, невольно начинаешь думать: будь у меня такая фигура / такие платья / такие деньги, я бы зажила! Меняла бы наряды по пять раз на дню, а Дольче с Габбаной в четыре руки вышивали бы мне блузу. Но пока на горизонте нет ни денег, ни феи-крестной, чтобы осуществить мечты, остается лишь горько вздыхать над содержимым своих шкафов. И тут хорошо бы вспомнить железное правило здоровой психики: не сравнивать свою жизнь с отполированными миллионом фильтров картинками.
6. Поддаешься агрессивному маркетингу
Мы живем в мире победившего консьюмеризма. Умные люди за хорошую зарплату много думают о том, как бы продать нам побольше разных товаров. Мастера рекламы шепчут: купи вещи из последней коллекции нашего бренда, и станешь самой модной и красивой. Девушки станут тебе завидовать, мужчины — неустанно восхищаться тобой. По пути к кассе возьми еще вот этот роскошный кашемировый джемпер, ведь ты этого достойна. А если хочешь с блеском пройти собеседования, то тебе не обойтись без этого стильного брючного костюма, точной копии того, что носит герцогиня Кембриджская.
Поддавшись маркетинговому гипнозу, мы послушно скупаем модное, новое, но зачастую ненужное. Одежда и правда помогает создавать правильное впечатление, кто же спорит. Но никакая вещь не способна изменить ни нас самих, ни нашу жизнь.
7. Стресс и усталость
Если копнуть поглубже, то «мне нечего надеть» на самом деле может означать «у меня нет сил, чтобы думать о выборе одежды». В таком состоянии мы часто на автомате носим одно и то же: я девочка, я не хочу ничего решать — и платье тоже уже не хочу. Это только кажется, что мелкие задачи даются легко. На принятие любых решений требуется энергия.
Скажем, Марк Цукерберг, вот уже много лет не изменяющий серым футболкам, объяснял, что такой фэшн-подход экономит его время и силы для более серьезных дел. Принятие решений истощает наши ресурсы, и когда энергия на нуле, мозг старается экономить ее на чем только можно. Стоит отдохнуть, снизить нагрузку, убрать факторы стресса, и, возможно, проблема «нечего надеть» просто отпадет.
8. Ежедневная рутина и скука
Еще одна интерпретация синдрома «нечего надеть» — «мне надоели все мои вещи». И это как раз тот случай, когда речь может идти о глобальной всеобъемлющей скуке. Жизнь идет по накатанной, ничего нового и увлекательного не происходит, но душа требует ярких эмоций и приключений.
Покупка новых туфель дает заряд счастья. Проблема в том, что хватает его ненадолго. Радость и новизну лучше искать в другом. Люди, хобби, путешествия, новые знания, карьерные успехи, учеба — вот источник более сильных и долгоиграющих эмоций. Когда в твоей жизни появятся новые интересы, ты с удивлением обнаружишь, что твой гардероб довольно разнообразен.