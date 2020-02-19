Восемь причин, почему тебе на самом деле нечего надеть

Теоретически одеваться красиво можно при любых формах. Но тут есть некоторые сложности: многие бренды останавливаются на пятидесятом размере. Ты больше? Ищи где хочешь. Да и рекламируют одежду худосочные модели, поэтому сложно представить, как она будет выглядеть на реальной девушке. Однако в последнее время ситуация меняется: все больше компаний выпускают каталоги с моделями plus size и соответственно шьют для них вещи.

4. Одежда не соответствует твоему характеру

То, что на тебе надето, — фактически послание окружающему миру, которое считывается в первые секунды знакомства. Наряд может рассказать о настроении, социальном и личном статусе, увлечениях и профессии. Стив Джобс с его черными водолазками, например, громко заявлял: «Я человек-бренд, я крут, мне не нужно ходить по магазинам, чтобы вы меня любили».

Так вот состояние «нечего надеть» нередко возникает потому, что мы нечетко представляем, что хотим рассказать о себе, или не находим в своем гардеробе одежды, чтобы выразить это послание. Теперь представь, что ты пишешь эссе не тему «Кто я такая», только вместо обычных слов называешь предметы одежды. Какой стиль, какие цвета, ткани, фасоны помогут тебе выразить себя?

5. Сравниваешь себя с другими

Благодаря глянцевым журналам и социальным сетям, мы можем погрузиться в идеально красивую жизнь селебрити. Глядя на чужую роскошь, невольно начинаешь думать: будь у меня такая фигура / такие платья / такие деньги, я бы зажила! Меняла бы наряды по пять раз на дню, а Дольче с Габбаной в четыре руки вышивали бы мне блузу. Но пока на горизонте нет ни денег, ни феи-крестной, чтобы осуществить мечты, остается лишь горько вздыхать над содержимым своих шкафов. И тут хорошо бы вспомнить железное правило здоровой психики: не сравнивать свою жизнь с отполированными миллионом фильтров картинками.

6. Поддаешься агрессивному маркетингу

Мы живем в мире победившего консьюмеризма. Умные люди за хорошую зарплату много думают о том, как бы продать нам побольше разных товаров. Мастера рекламы шепчут: купи вещи из последней коллекции нашего бренда, и станешь самой модной и красивой. Девушки станут тебе завидовать, мужчины — неустанно восхищаться тобой. По пути к кассе возьми еще вот этот роскошный кашемировый джемпер, ведь ты этого достойна. А если хочешь с блеском пройти собеседования, то тебе не обойтись без этого стильного брючного костюма, точной копии того, что носит герцогиня Кембриджская.

Поддавшись маркетинговому гипнозу, мы послушно скупаем модное, новое, но зачастую ненужное. Одежда и правда помогает создавать правильное впечатление, кто же спорит. Но никакая вещь не способна изменить ни нас самих, ни нашу жизнь.

7. Стресс и усталость

Если копнуть поглубже, то «мне нечего надеть» на самом деле может означать «у меня нет сил, чтобы думать о выборе одежды». В таком состоянии мы часто на автомате носим одно и то же: я девочка, я не хочу ничего решать — и платье тоже уже не хочу. Это только кажется, что мелкие задачи даются легко. На принятие любых решений требуется энергия.

Скажем, Марк Цукерберг, вот уже много лет не изменяющий серым футболкам, объяснял, что такой фэшн-подход экономит его время и силы для более серьезных дел. Принятие решений истощает наши ресурсы, и когда энергия на нуле, мозг старается экономить ее на чем только можно. Стоит отдохнуть, снизить нагрузку, убрать факторы стресса, и, возможно, проблема «нечего надеть» просто отпадет.

8. Ежедневная рутина и скука

Еще одна интерпретация синдрома «нечего надеть» — «мне надоели все мои вещи». И это как раз тот случай, когда речь может идти о глобальной всеобъемлющей скуке. Жизнь идет по накатанной, ничего нового и увлекательного не происходит, но душа требует ярких эмоций и приключений.