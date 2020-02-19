Роскошная Марион Котийяр стала лицом аромата Chanel N°5

Впервые самая уважаемая французская актриса в Голливуде — Марион Котийяр — стала лицом новой рекламной кампании знакового аромата Chanel N°5. Звезда была верна бренду с самого начала своей карьеры, часто появляясь на красных дорожках в образах от Chanel. В частности, Марион Котийяр блистала в них на премьерах фильмов «Долгая помолвка» в 2004 году и «Жизнь в розовом цвете» в 2008 году.