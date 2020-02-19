Роскошная Марион Котийяр стала лицом аромата Chanel N°5

44-летняя актриса Марион Котийяр — новое лицо культового аромата Chanel N°5.
Впервые самая уважаемая французская актриса в Голливуде — Марион Котийяр — стала лицом новой рекламной кампании знакового аромата Chanel N°5. Звезда была верна бренду с самого начала своей карьеры, часто появляясь на красных дорожках в образах от Chanel. В частности, Марион Котийяр блистала в них на премьерах фильмов «Долгая помолвка» в 2004 году и «Жизнь в розовом цвете» в 2008 году.
Марион Котийяр покорила весь мир своей ролью Эдит Пиаф, завоевав премии «Оскар», «Сезар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую женскую роль. Международное признание дало ей возможность работать с самыми известными режиссерами — такими, как Жак Одиар, Джеймс Грэй, Кристофер Нолан, Ридли Скотт, Стивен Содерберг и Леос Каракс.
«Она — прекрасное воплощение французской природной красоты. Марион Котийяр привносит свою элегантность в образ культового аромата № 5», — говорят представители Chanel.