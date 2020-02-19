Пепельный блонд: почему мастера смеются над этим трендом

«Мне пепел!» — утверждает очередная девушка, садясь в кресло своего мастера по волосам. Он отворачивается от нее и закатывает глаза с мыслью: «Эта уже третья за день…» Неизвестно, откуда именно пошла мода на серый блонд и почему женщины рьяно доказывают, что именно с этим цветом им будет лучше. Разбираемся в вопросе и выяснить все нюансы.

Окрашивание за один раз

Тем, кто ничего не смыслит в колористике и трихологии, хочется получить желаемый результат за одно посещение мастера. Причем с теми условиями, что работа колориста стоила бы недорого, была бы выполнена быстро и не ухудшила качество волос. Сразу стоит отметить, что чистый пепельный цвет невозможно получить без осветления, только если вы не блондинка 8 - 9 уровня, что встречается крайне редко. Вам придется сначала осветлить волосы, а затем затонировать их в пепельный оттенок. Для тонирования используется краска на мягких окислителях, которые менее агрессивно воздействуют на кутикулу волоса. Они раскрывают чешуйки и временно забивают пигмент, который вымывается за 8—16 использований шампуня. Это значит, что тонироваться вам придется раз в 1—1,5 месяца, а не единожды.

Уход за осветленными волосами

Если до этого вы ходили с натуральным цветом волос и уход ограничивался промыванием шампунем и расчесыванием волос, сейчас вам придется засучить рукава. При осветлении из волоса выбивается эомеланин — это пигмент красного и синего цвета, который придает волосам темный оттенок. Разрушается структура волоса, вследствие чего он становится пористым и менее эластичным. Обычно мастера советуют клиентам осветлиться и через две недели сделать процедуру ботокса для волос, которая заполнит пустоты эластичным белком и сгладит чешуйки. Еще две недели спустя можно тонировать волосы — пигмент ляжет равномернее и не высушит волос. Также после каждого мытья вам нужно будет наносить на всю длину бальзам — у него кислотный рН, который запаивает чешуйки и делает волосы блестящими. Маски, особенно с маслами, мастера использовать не советуют: они раскрывают чешуйки, вымывая искусственный пигмент из структуры волоса и заполняя пустоты белком и силиконами.

Подбор цвета к типу внешности

В основе пепельного цвета лежит серая база с вкраплениями фиолетового цвета. Такой тон подходит девушкам с холодным подтоном кожи и цвета глаз — серый, голубой, синий, черный. Остальным же пепельный блонд оттенит цвет лица в нездоровый оттенок и подсветит выступающие на коже капилляры. Если вы относитесь к теплому типу, но хотите поэкспериментировать с пепельным оттенком, советуем вам окрасить лишь длину волос ниже линии подбородка. Чтобы добиться плавного перехода между натуральным тоном и окрашенными волосами, нужно применить особую технику. Для такого окрашивания подойдут техники shatush и air touch — мастер выберет ту, которая ему ближе.