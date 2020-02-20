Вау-эффект: восемь процедур, которые моментально преображают лицо

Нужно срочно привести себя в порядок к важному торжеству? Или сделать так, чтобы на свидании ваше лицо засияло как никогда? Тогда эти процедуры — для вас.
Косметолог Алексей Едемский на портале wday.ru рассказывает, какие процедуры для лица обладают моментальным эффектом.
Да, моментальное преображение возможно, но также нужно понимать, что за ним последует моментальный обратный откат и после боя курантов карета, как известно, снова превратится в тыкву. Длительный эффект — результат постоянной комплексной работы. И все-таки, если задача — произвести впечатление и максимально быстро преобразить лицо, то стоит рассмотреть следующие варианты.
Куда же без ботокса!
Если говорить про наиболее заменимый результат после одной процедуры, то на первое место нужно, конечно, поставить ботулинотерапию, введение ботулотоксина в лицо. Одной процедуры достаточно, чтобы через 10-15 дней после нее все увидели ваше помолодевшее лицо. «Уколы красоты» разглаживают глубокие мимические морщины, что сразу дает положительный результат. Эффект «вау» будет, но его стоит подождать пару недель.
Моментальное возвращение утраченных объемов
Если рассматривать процедуру, результат которой виден здесь и сейчас, как только пациент встал с кушетки косметолога, то в первую очередь здесь нужно сказать про введение филлеров. Контурная пластика, введение наполнителей в ткани лица, моментально восполняет утраченные с возрастом объемы лица, возвращая в физиологическое положение мягкие ткани. Если используются филлеры на основе гиалуроновой кислоты, то эффект будет держаться от 6 до 12 месяцев; на основе гидроксиапатита кальция — от 1 до 2 лет. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты могут усугублять отечность. Если есть такая проблема, то лучше выбрать гидроксиапатит кальция. Минус последнего заключается в том, что он не имеет антидота. Если вам не понравится эффект или появится какое-то осложнение, то выводить гидроксиапатит кальция крайне сложно. У гиалуроновой кислоты такой антидот есть — фермент гиалуронидаза, который моментально расщепляет гиалуроновую кислоту.
Неодимовый лазер
Из арсенала аппаратных методик стоит обратить внимание на нетравматичные процедуры, не требующие восстановления и дающие быстрый эффект. Одна из таких — неодимовый лазер. Суть процедуры заключается в прогреве ткани, за счет чего улучшается кровообращение, лимфодренаж, немного улучшается тонус кожи. На пару недель вы получите очень красивый оттенок кожи, без какого-либо периода тяжелой реабилитации.
Подобного же эффекта можно добиться, используя процедуры радиоволнового воздействия, но опять-таки без травмирования кожи. Здесь тоже будут прогреваться внутренние ткани лица, глубокие слои кожи, но за счет радиоволны.
Фотоомоложение
Фотоомоложение — это воздействие на кожу световыми импульсами с разной длиной волны. Эта процедура не травмирует кожу, но за счет глубокого проникновения способна стимулировать процесс регенерации и улучшения кровотока.
Ненадолго поможет массаж
Улучшить тонуса мышц на лице может помочь и массаж. Профессиональный массаж лица снимает отечность, помогает временно приподнять опущенные мягкие ткани. Именно поэтому эта процедура хорошо подходит для дам с деформационным птотическим типом старения.
Уходовые процедуры, патчи и гидрогелевые маски
Для тех, кто не готов к радикальным методам, современная косметология предлагает большой выбор уходовой косметики, которая насытит кожу питательными веществами, увлажнит ее, за счет чего кожа засияет изнутри. Патчи под глаза и гидрогелевые маски на все лицо создают эффект окклюзионной повязки, то есть предотвращают испарение влаги с поверхности кожи. Они, действительно, могут очень быстро преобразить кожу, привести ее в хорошее состояние, разгладить мелкие морщинки и улучшить цвет лица. Но эффект будет достаточно короткий.
Гимнастика для лица
Сейчас достаточно модным стало заниматься фейсбилдингом. Определенная гимнастика для лица способна приводить в тонус некоторые группы мышц и добиваться легкого лифтингового эффекта мягких тканей плюс убирать мелкие морщинки.
Косметические аппараты для домашнего использования
Дома можно использовать домашние ультразвуковые лопатки, или вибромассажеры для лица, или аппарат Дарсонваль, действующий на основе импульсного переменного тока малой силы. Эти аппараты улучшают кровообращение, цвет и тонус кожи. Но, опять же, это все дает кратковременный эффект.