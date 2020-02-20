Вау-эффект: восемь процедур, которые моментально преображают лицо

Косметолог Алексей Едемский на портале wday.ru рассказывает, какие процедуры для лица обладают моментальным эффектом.

Нужно понимать, что степень вау-эффекта зависит от возраста и индивидуальных особенностей. Преображение будет зависеть от того, какой у вас тип старения и какие эстетические дефекты не дают вам покоя. Для девушек с гравитационным, птотическим типом старения необходимо воздействовать на мягкие ткани с целью их поднятия. Если речь идет о мелкоморщинистом типе старения, необходимо работать с качеством кожи, чтобы ее уплотнить. Для людей с так называемым усталым типом старения (мышечным типом) необходимо заниматься расслаблением мышечного каркаса для того, чтобы убрать тризмы — напряжение мышц на лице.

Да, моментальное преображение возможно, но также нужно понимать, что за ним последует моментальный обратный откат и после боя курантов карета, как известно, снова превратится в тыкву. Длительный эффект — результат постоянной комплексной работы. И все-таки, если задача — произвести впечатление и максимально быстро преобразить лицо, то стоит рассмотреть следующие варианты.

Куда же без ботокса!

Если говорить про наиболее заменимый результат после одной процедуры, то на первое место нужно, конечно, поставить ботулинотерапию, введение ботулотоксина в лицо. Одной процедуры достаточно, чтобы через 10-15 дней после нее все увидели ваше помолодевшее лицо. «Уколы красоты» разглаживают глубокие мимические морщины, что сразу дает положительный результат. Эффект «вау» будет, но его стоит подождать пару недель.

Моментальное возвращение утраченных объемов

Если рассматривать процедуру, результат которой виден здесь и сейчас, как только пациент встал с кушетки косметолога, то в первую очередь здесь нужно сказать про введение филлеров. Контурная пластика, введение наполнителей в ткани лица, моментально восполняет утраченные с возрастом объемы лица, возвращая в физиологическое положение мягкие ткани. Если используются филлеры на основе гиалуроновой кислоты, то эффект будет держаться от 6 до 12 месяцев; на основе гидроксиапатита кальция — от 1 до 2 лет. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты могут усугублять отечность. Если есть такая проблема, то лучше выбрать гидроксиапатит кальция. Минус последнего заключается в том, что он не имеет антидота. Если вам не понравится эффект или появится какое-то осложнение, то выводить гидроксиапатит кальция крайне сложно. У гиалуроновой кислоты такой антидот есть — фермент гиалуронидаза, который моментально расщепляет гиалуроновую кислоту.

Неодимовый лазер

Из арсенала аппаратных методик стоит обратить внимание на нетравматичные процедуры, не требующие восстановления и дающие быстрый эффект. Одна из таких — неодимовый лазер. Суть процедуры заключается в прогреве ткани, за счет чего улучшается кровообращение, лимфодренаж, немного улучшается тонус кожи. На пару недель вы получите очень красивый оттенок кожи, без какого-либо периода тяжелой реабилитации.