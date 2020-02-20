Как Оксана Самойлова выглядит спустя сутки после четвертого кесарева

Оксана Самойлова наконец-то родила Джигану долгожданного сына. Сейчас многодетная мама восстанавливается после кесарева сечения в одной из клиник Майами. Она чувствует себя хорошо и, чтобы не заскучать, даже устроила экскурсию по палате, пишет «Стархит».
Став родителям трех очаровательных дочерей, Оксана и Джиган мечтали о мальчике. Особенно о появлении наследника грезил 34-летний рэпер. Вчера радостное событие все-таки случилось: на свет появился маленький Давид.
Модели снова пришлось пройти процедуру кесарева сечения, но ее состояние быстро нормализовалось. Самойлова даже опубликовала несколько видео, снятых прямо в больничной палате. «Пошел уже второй день после операции. Для такого срока я неплохо выгляжу и отлично себя чувствую. Хотела поблагодарить всех вас за поздравления. Тут ко мне ходят 150 врачей: не дают ни спать, ни отдыхать, ни жить нормально», — призналась Оксана.
Самойлова устроила небольшую экскурсию по госпиталю. Отметим, что женщина лежит в одной из лучших частных клиник Майами, где за ней присматривают опытные врачи. У Оксаны отдельная палата, в которой есть все необходимое для нее и новорожденного малыша.
Пока бизнесвумен довольна уровнем квалификации медиков. По ее словам, роды прошли без нареканий, хотя четвертое кесарево сечение всегда подразумевает определенные проблемы.
Сейчас, пока Оксана в больнице, за старшими детьми присматривает Джиган. Напомним, что семья специально перебралась в Майами на несколько месяцев перед рождением четвертого ребенка. Самойлова очень хотела, чтобы первые недели жизни сына прошли не в холодной Москве, а на теплом морском побережье.