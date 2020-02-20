Как Оксана Самойлова выглядит спустя сутки после четвертого кесарева

Став родителям трех очаровательных дочерей, Оксана и Джиган мечтали о мальчике. Особенно о появлении наследника грезил 34-летний рэпер. Вчера радостное событие все-таки случилось: на свет появился маленький Давид.

Модели снова пришлось пройти процедуру кесарева сечения, но ее состояние быстро нормализовалось. Самойлова даже опубликовала несколько видео, снятых прямо в больничной палате. «Пошел уже второй день после операции. Для такого срока я неплохо выгляжу и отлично себя чувствую. Хотела поблагодарить всех вас за поздравления. Тут ко мне ходят 150 врачей: не дают ни спать, ни отдыхать, ни жить нормально», — призналась Оксана.

Самойлова устроила небольшую экскурсию по госпиталю. Отметим, что женщина лежит в одной из лучших частных клиник Майами, где за ней присматривают опытные врачи. У Оксаны отдельная палата, в которой есть все необходимое для нее и новорожденного малыша.

«Сначала находишься в смотровой, где подписываешь все документы. Среди них, кстати, было даже завещание. Потом мы еще долго ждали подтверждения из банка крови. Без этого никак нельзя, вдруг тебе переливание понадобится. А в операционной все быстро проходит: там с тобой человек 10 врачей находится», — рассказала Оксана.

Супруга артиста переживала за то, как пройдет четвертое кесарево

Оксана быстро восстанавливается после рождения сына

Пока бизнесвумен довольна уровнем квалификации медиков. По ее словам, роды прошли без нареканий, хотя четвертое кесарево сечение всегда подразумевает определенные проблемы.

Сейчас, пока Оксана в больнице, за старшими детьми присматривает Джиган. Напомним, что семья специально перебралась в Майами на несколько месяцев перед рождением четвертого ребенка. Самойлова очень хотела, чтобы первые недели жизни сына прошли не в холодной Москве, а на теплом морском побережье.

«Тут хоть солнце, тепло, и детям гораздо лучше. Они стали меньше болеть. Если бы мы сейчас были в Москве, дети бы уже переболели и пошли бы на второй круг. Одно знаю точно: в отпуск теперь очень долго не захочу», — писала незадолго до родов Самойлова.