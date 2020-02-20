Три тайные потребности мужчины, которые он хочет удовлетворить с помощью анального секса

Анальный секс предпочитают не все мужчины. Его практикуют или предлагают попробовать обычно люди, относящиеся к анальному типу сексуальности.

Существует всего 4 типа сексуальности: мышечный; кожный; уретральный; анальный. Последний тип обладает мощным сексуальным потенциалом, для которого характерны несколько базовых желаний.

Разнообразие

Для этих мужчин важно разнообразие в сексе, реализация фантазий и откровенных желаний. Скука в интимных отношениях для них невыносима, поэтому они стремятся любыми способами найти возможность получить желаемое.

Новые ощущения

Степень удовольствия от разных видов сексуального удовлетворения несколько различается. Стимуляция эрогенных зон при анальном сексе гораздо сильнее, чем во время более традиционных утех.

Доминирование

Некоторых мужчин заводит ощущение контроля и власти над партнершей. Не всем женщинам больно во время анального секса, но вероятность возникновения неприятных ощущений очень высока. И это будоражит мужское воображение.

Кроме того, чтобы уговорить партнершу на подобного рода эксперименты, чаще всего приходится прикладывать усилия, что создает иллюзию покорения.

Характеристика мужчины анального типа

Из положительных качеств можно выделить моногамность и желание владеть своей женщиной. Из таких получаются лучшие мужья: они заботливы и предупредительны, в том числе и в сексе. Они проявляют все качества настоящего мужчины.

По мнению психологов, анальная область, безусловно, самая эрогенная зона для данного типажа мужчин, но они никогда в этом не признаются открыто. Ведь они очень четко разделяют понятия «грязно» и «чисто», «можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо». Как правило, мужчины-натуралы с анальным вектором сексуальности являются откровенными гомофобами. И очень боятся, что их кто-то заподозрит в гомосексуализме.

Но есть и отрицательные стороны – моногамность еще не подразумевает то, что мужчина анального типа будет сохранять верность своей жене. В мыслях он всегда будет верен своей половинке, она для него единственная. Но так уж устроен этот тип, что ему необходима реализация трех его потребностей. Он может быть нежен и ласков, но при этом стремиться к подчинению партнерши, грязному сексу, желанию ее подавить, проучить, овладеть ею. Очень часто мужчины анального типа не проявляют таких желаний дома, потому что для данного типа характерно четко разделение понятий «грязно» и «чисто», для этих целей они заводят любовниц или посещают проституток — реализовать фантазии где-то же нужно.

Можно прожить всю жизнь с человеком данного типа и не знать, что настоящее удовольствие он получает от анального секса. Хотя есть масса признаков, по которым об этом можно догадаться: они любят шлепки, щипания, их возбуждает сжимание ягодиц, они могут практиковать «удушение» партнерши.

Конечно, не все анальники скрывают свои пристрастия от вторых половинок. Желание владеть женщиной целиком и полностью может подтолкнуть их предложить анальный секс. Часто такое происходит в парах, когда за плечами десяток лет брака, и интим почти ушел из жизни.