Три тайные потребности мужчины, которые он хочет удовлетворить с помощью анального секса

Внимание!
Это содержание предназначено только для взрослых.
Не все мужчины любят эксперименты подобного рода. «Лиза» рассказывает все о партнере, который предлагает тебе попробовать такую «клубничку».
Существует всего 4 типа сексуальности: мышечный; кожный; уретральный; анальный. Последний тип обладает мощным сексуальным потенциалом, для которого характерны несколько базовых желаний.
Разнообразие
Новые ощущения
Доминирование
Кроме того, чтобы уговорить партнершу на подобного рода эксперименты, чаще всего приходится прикладывать усилия, что создает иллюзию покорения.
Характеристика мужчины анального типа
По мнению психологов, анальная область, безусловно, самая эрогенная зона для данного типажа мужчин, но они никогда в этом не признаются открыто. Ведь они очень четко разделяют понятия «грязно» и «чисто», «можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо». Как правило, мужчины-натуралы с анальным вектором сексуальности являются откровенными гомофобами. И очень боятся, что их кто-то заподозрит в гомосексуализме.
Но есть и отрицательные стороны – моногамность еще не подразумевает то, что мужчина анального типа будет сохранять верность своей жене. В мыслях он всегда будет верен своей половинке, она для него единственная. Но так уж устроен этот тип, что ему необходима реализация трех его потребностей. Он может быть нежен и ласков, но при этом стремиться к подчинению партнерши, грязному сексу, желанию ее подавить, проучить, овладеть ею. Очень часто мужчины анального типа не проявляют таких желаний дома, потому что для данного типа характерно четко разделение понятий «грязно» и «чисто», для этих целей они заводят любовниц или посещают проституток — реализовать фантазии где-то же нужно.
Можно прожить всю жизнь с человеком данного типа и не знать, что настоящее удовольствие он получает от анального секса. Хотя есть масса признаков, по которым об этом можно догадаться: они любят шлепки, щипания, их возбуждает сжимание ягодиц, они могут практиковать «удушение» партнерши.
Конечно, не все анальники скрывают свои пристрастия от вторых половинок. Желание владеть женщиной целиком и полностью может подтолкнуть их предложить анальный секс. Часто такое происходит в парах, когда за плечами десяток лет брака, и интим почти ушел из жизни.
Анальный секс в этом случае становится попыткой вернуть интим в отношения — иногда эта попытка удачная, когда между партнерами сохраняется намек на близость, но иногда эксперимент так и остается просто попыткой. Конечно, не стоит заниматься анальным сексом, чтобы угодить партнеру или чтобы он тебя не бросил. В интиме по принуждению нет ничего хорошего: от этого резко снижается самооценка. От секса нужно получать удовольствие, он должен приносить удовлетворение обоим партнерам