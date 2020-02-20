Эксперты рассказали, какие 12 неожиданных вещей делают вас полнее

Поправиться на пару килограммов во время отпуска — это нормально. Гораздо труднее смириться с тем, что число на весах продолжает увеличиваться, даже когда вы находитесь на диете, ходите в тренажерный зал и придерживаетесь нормального режима сна. Почему так происходит? Есть несколько удивительных причин, по которым вы можете набирать вес. Некоторые из них бывают связаны с вашими неправильными попытками похудеть.
1. Гигиена полости рта
Состояние полости рта оказывает большое влияние на ваше физическое здоровье. Почему так? Один из ярких примеров — нездоровые десны, из-за которых вы можете набрать вес. «Есть прямая связь между воспалительными процессами в деснах и воспалительными процессами в теле в целом. Воспаление может привести к накоплению жира в организме. Также оно делает вас напряженным, вы быстро устаете, и это приводит к увеличению массы тела», — утверждает стоматолог Келли Хэнкок. Поэтому ни в коем случае не забывайте чистить зубы!
2. Недоедание
Очевидно, что еда в больших количествах — это верный путь к лишним килограммам. Но знаете ли вы, что недоедание также может привести к этому результату? «Если вы не едите полезные продукты в достаточных количествах, у вас будут проблемы с похудением. Более того, вы можете набрать несколько килограммов. Когда ваше тело уверено в том, что ему не дают доступ к пище, оно пытается удерживать жир внутри», — говорит физиолог Фиона Гилберт.
3. Прием пищи прямо из упаковки
Когда вы не измеряете размеры порций, легко ошибиться в том, сколько вы съели на самом деле. Если вы едите прямо из упаковки, вы съедаете намного больше, чем вы думаете. «Будьте внимательны к тому, сколько вы едите. Любую еду или закуску кладите на тарелку. Так вам будет проще заранее контролировать размер порции и потребление калорий», — рекомендует эксперт в области фитнеса Ник Риццо.
Если вы хорошо поработали в зале, это еще не значит, что теперь можно смело съесть огромную порцию еды с углеводами. Это может быть одной из причин, почему вы набираете вес, а не теряете его. «Проблема здесь двоякая. Во-первых, люди склонны переоценивать количество сжигаемых ими калорий во время тренировок. Во-вторых, они недооценивают количество калорий, которые они набирают, если хотят порадовать себя чем-то вкусненьким. Чтобы сжечь один кусок чизкейка, нужно пробежать гораздо больше, чем вы думаете», — считает диетолог Джулия Манкузо.
5. Щитовидная железа
Ваша щитовидная железа играет огромную роль в поддержании метаболизма. И если вы больны гипотиреозом (недостаточной активностью щитовидной железы), то ваш метаболизм может замедлиться до такой степени, что вы начнете набирать вес. «Наличие гипотиреоза приводит к замедлению метаболизма, а это, в свою очередь, провоцирует постепенный набор веса», — уверяет Джулия.
6. Депрессия
«Тревожность, депрессия и другие проблемы с психическим здоровьем могут влиять на ваше пищевое поведение. Это приводит к увеличению веса», — утверждает Манкузо. Ученые из Университета Алабамы наблюдали за людьми от 15 лет и старше. Они выяснили, что те, кто находился в состоянии депрессии, набирали вес быстрее, чем испытуемые, которые умели контролировать свои эмоции.
7. Стресс
К сожалению, одной из самых распространенных причин появления лишних килограммов является стресс. «Гормон кортизол может спровоцировать увеличение веса путем повышения уровня глюкозы с помощью процесса, называемого гликогенолизом. Гликоген, запасенный в печени, преобразуется в глюкозу. Когда речь идет о сахаре, совсем неважно, съели ли вы его или ваше тело сделало это за вас. Если вы не сжигаете сахар, организм хранит его как жир в жировых клетках», — говорит доктор медицинских наук Майкл Э. Платт.
8. Лекарства
Вы знаете о побочных эффектах, которые есть в некоторых лекарствах? Один из них — это увеличение веса. «Лекарства могут способствовать повышению аппетита, замедлению обмена веществ и другим последствиям, из-за которых вес увеличивается», — предупреждает психиатр Джаред Хитман. Если вы переживаете, что из-за вашего лекарства вы сильно прибавите в весе, обязательно поговорите с вашим врачом и найдите ему замену.
Если вы страдаете от бессонницы, вы обязательно должны проконсультироваться со специалистом. Сбитый режим влияет не только на ваше самочувствие, но и на ваш вес. «Человек, лишенный сна, имеет более высокий уровень грелина, так называемого гормона голода. Также у него более низкий уровень лептина — гормона, который вызывает чувство сытости. Вы будете чувствовать себя голодным и есть больше, потому что ваше тело не передает сигнал о том, что вы наелись», — рассказывает эксперт Джейсон Пайпер.
10. Поздние ужины
Все любят плотно поесть поздно вечером, но если вас волнует лишний вес, то лучше избегать таких приемов пищи. «Прием пищи менее чем за три часа до сна не оставляет вашему организму шанса сжечь эти калории. Далее ваше тело переходит в режим низкого потребления энергии», — утверждает доктор медицинских наук Майкл Руссо.
11. Ужин как самый плотный прием пищи
Если обед является самым плотным приемом пищи за день, то это еще не так плохо, как сытный ужин перед сном. Чем больше вы съедите, тем больше калорий поступает в организм. Он просто не имеет возможности их сжечь, что впоследствии приводит к набору лишних килограммов. «Замените плотный ужин на сытный завтрак или обед. Это позволит вам чувствовать себя энергичнее на протяжении дня, а ваш организм сможет сжечь калории, а не хранить их во время сна», — рекомендует Руссо в BestLife.
12. Диеты
Прозвучит иронично, но некоторые модные диеты могут иметь абсолютно противоположный эффект. «Как правило, на диете человек чувствует себя обделенным. Как только человек прекращает диету, он начинает есть все, что не позволял себе раньше, и поэтому он снова набирает вес», — считает клинический психолог Кимберли М. Дэниелс. Также Кимберли утверждает, что она видела сотни женщин, которые сидели на диетах, а потом весили даже больше, чем было изначально.