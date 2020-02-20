Эксперты рассказали, какие 12 неожиданных вещей делают вас полнее

«Тревожность, депрессия и другие проблемы с психическим здоровьем могут влиять на ваше пищевое поведение. Это приводит к увеличению веса», — утверждает Манкузо. Ученые из Университета Алабамы наблюдали за людьми от 15 лет и старше. Они выяснили, что те, кто находился в состоянии депрессии, набирали вес быстрее, чем испытуемые, которые умели контролировать свои эмоции.

7. Стресс

К сожалению, одной из самых распространенных причин появления лишних килограммов является стресс. «Гормон кортизол может спровоцировать увеличение веса путем повышения уровня глюкозы с помощью процесса, называемого гликогенолизом. Гликоген, запасенный в печени, преобразуется в глюкозу. Когда речь идет о сахаре, совсем неважно, съели ли вы его или ваше тело сделало это за вас. Если вы не сжигаете сахар, организм хранит его как жир в жировых клетках», — говорит доктор медицинских наук Майкл Э. Платт.

8. Лекарства

Вы знаете о побочных эффектах, которые есть в некоторых лекарствах? Один из них — это увеличение веса. «Лекарства могут способствовать повышению аппетита, замедлению обмена веществ и другим последствиям, из-за которых вес увеличивается», — предупреждает психиатр Джаред Хитман. Если вы переживаете, что из-за вашего лекарства вы сильно прибавите в весе, обязательно поговорите с вашим врачом и найдите ему замену.

9. Бессонница

Если вы страдаете от бессонницы, вы обязательно должны проконсультироваться со специалистом. Сбитый режим влияет не только на ваше самочувствие, но и на ваш вес. «Человек, лишенный сна, имеет более высокий уровень грелина, так называемого гормона голода. Также у него более низкий уровень лептина — гормона, который вызывает чувство сытости. Вы будете чувствовать себя голодным и есть больше, потому что ваше тело не передает сигнал о том, что вы наелись», — рассказывает эксперт Джейсон Пайпер.

10. Поздние ужины

Все любят плотно поесть поздно вечером, но если вас волнует лишний вес, то лучше избегать таких приемов пищи. «Прием пищи менее чем за три часа до сна не оставляет вашему организму шанса сжечь эти калории. Далее ваше тело переходит в режим низкого потребления энергии», — утверждает доктор медицинских наук Майкл Руссо.

11. Ужин как самый плотный прием пищи