Как быстро испечь конвертики с творогом и апельсином

Не знаете, что быстро испечь к чаю? Приготовьте дрожжевые конвертики с начинкой из творога, апельсина и моркови. Они запекаются в духовке в формочках для маффинов.

Чтобы ускорить процесс, мы советуем взять замороженное тесто. Подойдет и обычное дрожжевое, и слоеное.

Время приготовления: 40 минут

Калорийность: 149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 апельсин

2 сладких моркови

1 яичный желток

1 ст. л. сливок

100 г творога 5%

1 пласт готового дрожжевого теста

2 столовые ложки сахарной пудры

Сахарная пудра – для украшения

Способ приготовления

Размороженное слоеное тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности, разрежьте на шесть равных частей.

Очищенную сладкую морковь натрите на мелкой терке.

Подготовьте начинку: перетрите творог, морковь и сахар, добавьте сливки.

Заготовки из теста разложите по формочкам для маффинов, выложите на них по чайной ложке творожно-морковной начинки и по одной дольке апельсина без пленок, защипните концы (сформировав конвертик), сверху смажьте яичным желтком.

Запекайте в течение 15-20 минут при температуре 180 ºС, пока не подрумянятся. Подавайте конвертики, присыпав сахарной пудрой.

Как правильно разморозить тесто