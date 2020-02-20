Как быстро испечь конвертики с творогом и апельсином

Не знаете, что быстро испечь к чаю? Приготовьте дрожжевые конвертики с начинкой из творога, апельсина и моркови. Они запекаются в духовке в формочках для маффинов.
Чтобы ускорить процесс, мы советуем взять замороженное тесто. Подойдет и обычное дрожжевое, и слоеное.
Время приготовления: 40 минут
Калорийность: 149 ккал на 100 г
Ингредиенты:
1 апельсин
2 сладких моркови
1 яичный желток
1 ст. л. сливок
100 г творога 5%
1 пласт готового дрожжевого теста
2 столовые ложки сахарной пудры
Сахарная пудра – для украшения
Способ приготовления
Размороженное слоеное тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности, разрежьте на шесть равных частей.
Очищенную сладкую морковь натрите на мелкой терке.
Подготовьте начинку: перетрите творог, морковь и сахар, добавьте сливки.
Заготовки из теста разложите по формочкам для маффинов, выложите на них по чайной ложке творожно-морковной начинки и по одной дольке апельсина без пленок, защипните концы (сформировав конвертик), сверху смажьте яичным желтком.
Запекайте в течение 15-20 минут при температуре 180 ºС, пока не подрумянятся. Подавайте конвертики, присыпав сахарной пудрой.
Как правильно разморозить тесто
Переложите тесто из морозилки в холодильник на несколько часов или на ночь. Так оно равномерно оттает и не перестоит.