Тельцы ленивые, а Раки чувствительные: самая слабая сторона знаков Зодиака

Овен — всегда хочет быть боссом

Задавать тренды, диктовать условия, рулить процессом… Это, в общем, звучит, скорее, как твоя сильная сторона, но на самом деле — давай честно! — далеко не всегда тебя просят быть главной во всем. Иногда стоит уточнить у окружающих, хотят ли они видеть тебя в лидерах.

Телец — ленив

Самый ленивый знак Зодиака, который легко посмотрит все 45 серий «Друзей» в один присест, вставая с дивана только за чипсами. По правде говоря, проблема Тельцов не столько в лени, сколько во внутреннем страхе совершить ошибку. Когда они справляются с этим страхом, их уже не остановишь.

Близнецы — не умеют хранить секреты

Когда ты начинаешь дружить с Близнецами, ты получаешь два в одном: верного и преданного друга, который будет ненавидеть тех же людей, что и ты, и сплетника, который легко разболтает твой секрет окружающим. Не потому, что он плохой, просто… ну… так получилось. Близнецы иногда просто не следят за своим языком, они делают это не со зла.

Рак — всё принимает близко к сердцу

Внутри этой твердой раковины очень нежное тельце, которое не выдерживает никакой критики, оберни ее хоть в самую приятную обертку. Любимое увлечение Рака — вчитываться в каждое слово отправленного сообщения, пытаясь догадаться, что там кроется между строк (хотя какие там строки в четырех словах?). Иногда слова — это просто слова, дорогой Рак.

Лев — всегда в центре внимания

Сначала в комнату входит его эго, а потом и сама Львица. Все головы должны повернуться к ней, все взгляды восторженно замереть на ее лице. Львицы — из тех девушек, которые удаляют посты в Instagram, если там слишком мало лайков.

Дева — слишком любит критиковать

Да, Девы всегда знают, кто как должен жить. Они могут показаться осуждающими, но на самом деле Девы просто любят закапываться в дела до мелочей. Они всегда сделают замечание, если твой тональный на пол-оттенка светлее или на кофте пятнышко от кофе.

Весы — не выдерживают стресса

И расклеиваются при любой возможности. Если в офисном туалете кто-то плачет, наматывая на кулак туалетную бумагу, то это Весы. Этот нерешительный знак всегда на грани мелодрамы, легко впадает в трагедию и устраивает панику на пустом месте.

Скорпион — завистлив

Внутри каждого Скорпиона живет змея, которая подсовывает его внутреннему взору ленту Instagram, где все вокруг прекрасные и успешные. В эти моменты Скорпионы становятся ядовиты и готовы ужалить, даже если ничего не предвещало, пишет Cosmo.

Стрелец — не умеет просить о помощи

Даже во время Апокалипсиса, волоча за собой кота, родителей и тележку с любимыми книжками, в ответ на вопрос, не помочь ли тебе, Стрелец ответит: «Ой, да что вы! Тут всего ничего, я справлюсь. Хотите, понесу вашего попугая?» На них легко свалить любую работу, и Стрелец будет выполнять ее, не ропща.

Козерог — готовы на все ради статуса

Народная мудрость требует держать друзей близко, а врагов — еще ближе. Если только у твоих врагов нет власти, денег и статуса. В таком случае они легко могут стать друзьями. Козероги на многое готовы ради обретения популярности, для них это важно. Так что не обессудь, если окажешься на краю Козерожьего внимания, просто потому, что не дотянула до идеала.

Водолей — слишком умный

Водолеи всё время где-то между мейнстримом и периферией. Да, Водолеи очень умны. И иногда (часто) это бесит, потому что вот уж точно не те ребята, кто будет скрывать свой интеллект.

Рыбы — со странностями