Восемь ошибок, которые ты совершаешь при выборе трусов

Брать неподходящий размер

Если ты чувствуешь, что трусы врезаются тебе в бедра, то они тебе явно не по размеру. Слишком тесные трусы могут «ущипнуть» тебя за одно место. Не говоря уже о том, что неприятные ощущения могут сопровождаться различными заболеваниями и сыпью.

Чувствовать себя комфортно и любить свое тело всегда в моде, поэтому не бойся выбрать размер побольше. Попробуй бесшовный вариант, который не будет раздражать и без того чувствительное место. Сейчас выбор огромен, и некоторые бренды нижнего белья даже начали выпускать модели специально для «женских дней» (что особенно здорово, ведь у тебя точно есть одна пара, которую ты надеваешь только в «эти дни»).

Ненатуральная ткань

Поклонники бабушкиных трусиков, радуйтесь: дышащий хлопок — лучший выбор, который поможет снизить риск заражения инфекций. Да, возможно, это не самый сексуальный выбор, который ты можешь сделать — но точно самый здоровый. Если ты все же предпочитаешь трусы из другого материала, выбирай их на подкладке из хлопка. Шелковые и синтетические ткани не пропускают воздух, влага удерживается и приводит к размножению дрожжевой или бактериальной инфекции.

Вообще не покупать новые трусы

Мы покупаем новую одежду почти каждый сезон, а то и чаще, а про нижнее белье забываем. На старой паре могут размножаться бактерии и подвергать тебя риску заражения инфекцией. Даже если ты обожаешь свою любимую пару хлопковых трусов, правда в том, что они не вечны. Не откладывай их утилизацию, даже если они еще не дырявые. Побалуй себя новой парой.

Носить только стринги

Имей в виду, что стринги могут переносить бактерию кишечной палочки из прямой кишки во влагалище или уретру. К таким же последствиям может привести, например, анальный секс. Вот почему стоит заменить эту модель трусов или хотя бы часто менять их, а спать только в обычных (или в пижаме).

Носить утягивающие трусы

Такое белье разработано, чтобы подтянуть ягодицы, талию сделать тонкой и создать красивые изгибы. Но на этом плюсы заканчиваются. Моделирующее белье пережимает мягкие ткани, снижая их кровоснабжение. Последствия всего этого: целый ряд проблем, таких как кислотный рефлюкс, недержание и сдавливание органов брюшной полости.

Выбирать самые дешевые

Соблазнительно сэкономить деньги на хорошем белье и потратить их на новое платье, в конце концов, это то, что все увидят. Но даже если ты единственная, кто видит твое нижнее белье, запомни, что чем дешевле нижнее белье, тем ниже его качество. Поначалу пара нижнего белья за 100 рублей может показаться хорошей идеей, но, скорее всего, они порвутся уже через несколько дней.

Думать, что кружевные/сетчатые трусы дышат

Синтетические материалы, такие как полиэстер, удерживают тепло и влагу и бактерии, что повышает риск появления бактерий. Лучше всего носить нижнее белье из натуральных, дышащих материалов: хлопка или бамбука.

Брать первые попавшиеся трусы для тренировок