Какая форма ногтей подойдет твоим пальцам

Овальная

Это естественная и изящная форма ногтевой пластины, которая подходит всем без исключения. Выбирай ее независимо от изначальной длины — на вид это никак не повлияет. При овале пальцы выглядят уже и длиннее. Кто не хочет получить такой эффект?

Круглая

При широких пальцах лучше сделать круглую форму. Она выгодно смотрится на короткой длине ногтей и поэтому дольше сохраняет аккуратный вид. Кстати, если ты ведешь активный образ жизни и занимаешься спортом, «круг» для ногтей — идеальный вариант.

Миндалевидная

Если ты хочешь визуально удлинить пальцы и сделать их изящнее, то такой вариант тебе подойдет. Миндалевидная форма похожа на орех, поэтому немного заужена на кончиках. Она особенно хорошо смотрится на средней длине ногтей. К тому же «миндаль» из-за отсутствия острых углов реже ломается.

Квадратая