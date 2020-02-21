Какая форма ногтей подойдет твоим пальцам

Как известно, пальчики украшает не только дизайн покрытия, но и правильно подобранная форма ногтей. При выборе нужно отталкиваться от формы пальцев, состояния ногтевой пластины и даже образа жизни — тогда маникюр выйдет красивым и удобным. Давай определять, какой вариант подойдет именно тебе
Овальная
Это естественная и изящная форма ногтевой пластины, которая подходит всем без исключения. Выбирай ее независимо от изначальной длины — на вид это никак не повлияет. При овале пальцы выглядят уже и длиннее. Кто не хочет получить такой эффект?
Круглая
При широких пальцах лучше сделать круглую форму. Она выгодно смотрится на короткой длине ногтей и поэтому дольше сохраняет аккуратный вид. Кстати, если ты ведешь активный образ жизни и занимаешься спортом, «круг» для ногтей — идеальный вариант.
Миндалевидная
Если ты хочешь визуально удлинить пальцы и сделать их изящнее, то такой вариант тебе подойдет. Миндалевидная форма похожа на орех, поэтому немного заужена на кончиках. Она особенно хорошо смотрится на средней длине ногтей. К тому же «миндаль» из-за отсутствия острых углов реже ломается.
Квадратая
Это самая уязвимая форма из возможных, ведь уголки часто подвергаются ломке из-за внешних факторов, поэтому за ней придется тщательно следить. Она подойдет обладательницам длинных пальцев и коротких ногтей. Но если ты хочешь сделать «квадрат» на средней длине, то попробуй слегка закруглить уголки.